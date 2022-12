« Yoga » d’Emmanuel Carrère : Emoi et moi

L’avant-dernier livre d’Emmanuel Carrère, qui vient de paraître en poche chez Folio, revient sur plusieurs moments de la vie de l’écrivain français. Cet aspect fourre-tout nous a décontenancés.

En août 2020, Emmanuel Carrère publie Yoga aux éditions P.O.L, premier livre publié qui ne sera pas lu par le fondateur de P.O.L, Paul Otchakovsky-Laurens, mort en 2018. Dès la rentrée littéraire de 2020, une affaire secoue la parution du livre : l’ex-femme de Carrère lui reproche d’avoir parlé de leur relation, alors qu’il s’était précédemment engagé par contrat à ne plus le faire dans ses livres. Hélène Devynck se retrouve donc « coincée » dans un objet littéraire qu’elle ne maîtrise pas, sans droit de regard. L’affaire n’ira pas en justice.

Mais de quoi est-il question dans Yoga ? Eh bien, de plusieurs moments de la vie de Carrère, le livre étant découpé en cinq grands épisodes : « l’enclos », « 1825 jours », « histoire de ma folie », « les garçons » et « je continue à ne pas mourir ». En ordre chronologique, l’écrivain revient sur le stage intensif de yoga qu’il décide de réaliser en janvier 2015, stage perturbé par les attentats de Charlie Hebdo et la mort de son ami Bernard Maris. Puis sur son internement à Saint-Anne, dû à son trouble bipolaire de type 2 et son séjour sur l’île grecque de Léros auprès de jeunes migrants.

Carrère revient plusieurs fois sur la genèse du livre, et sur le glissement d’un livre qu’il souhaitait souriant et subtil sur le yoga, à un livre bien plus triste sur la dépression, les attentats et la crise migratoire. Car Emmanuel Carrère est heureux depuis dix ans, s’en réjouit et s’en inquiète. Son internement à Saint-Anne vient confirmer ses peurs : « Sans me vanter, je suis exceptionnellement doué pour faire d’une vie qui aurait tout pour être heureuse un véritable enfer, et je ne laisserai personne parle de cet enfer-là à la légère : il est réel, terriblement réel. »

Yoga parle donc, vous l’aurez compris, énormément d’Emmanuel Carrère. Ce dernier injecte beaucoup de lui dans ce livre, jusqu’à overdose pour le lecteur. Le début du roman, sur le stage intensif de méditation, se révèle lourd et ennuyant. L’internement à l’hôpital Saint-Anne n’arrive malheureusement et étrangement pas à émouvoir (pensons à Face aux ténèbres de William Styron, à Le Feu follet de Pierre Drieu la Rochelle). Là où Yoga intéresse, c’est lorsque Carrère s’intéresse à d’autres vies que la sienne, et notamment à Erica, qui aide les migrants, et à ces derniers. Grâce à une écriture extrêmement fluide, Carrère arrive à nous toucher en faisant le portrait de quatre jeunes migrants et celui d’Erica, sans famille, qui se retrouve coincée à Léros pour une sombre histoire de cœur.

« Devenir un écrivain original, que ce soir en trois jours ou trois ans ou trente ans, c’était l’obsession de ma jeunesse, et elle ne m’a pas quitté. […] Les écrivains qui écrivent ce qui leur passe par la tête sont ceux que je préfère, Montaigne étant notre saint patron, lui qui fait exactement ça, écrire ce qui lui passe pas la tête, dans la plus royale indifférence à l’opinion des gens qui disent qu’on sen fout, de ce qui lui passe par la tête, et qu’il faut être bien prétentieux, bien égocentré, pour en tenir registre, car il pense, lui Montaigne, qu’il n’y a rien de plus intéressant, d’autant plus intéressant qu’il est un homme ordinaire, pas un dont on lit les mémoires pour des actions d’éclat mais un qui n’a pas d’autre particularité que d’être un homme et de pouvoir, à ce titre seulement, sans être encombré d’exception, témoigner de ce que c’est d’être un homme. »

Yoga, Emmanuel CARRERE, Editions P.O.L, Collection Folio, 448 pages, 7,80 €

Visuel : Couverture du livre