Végétal aux Beaux-Arts : Royal

Aux Beaux-Arts de Paris, l’exposition Végétal – L’École de la beauté (13, quai Malaquais dans le 6è arrondissement) était vraiment à découvrir, reste le catalogue incroyable à l’image de cette exposition sophistiquée et unique.

Un hommage à la nature

Un hommage à la nature comme temple du vivant pour toutes les créatrices et créateurs, ceux qui veulent regarder comment le processus de regarder le vivant à inspiré le beau. On découvre de nombreux herbiers qui ont donné l’originalité à chacun des bijoux dessinés par la maison Chaumet. Croisant les visions, les époques et les supports, cette visité thématique botanique « inédite » par sa mise en scène de cabinet de curiosité invite à regarder la joaillerie à travers le prisme universel de l’art et de la beauté comme sources d’inspiration premières. Initiatrice du projet, la Maison Chaumet a puisé dans son vaste patrimoine, l’un des plus importants de l’histoire du bijou en Europe, pour faire résonner son regard botaniste avec toutes les formes artistiques qui se sont, elles aussi, penchées sur le règne végétal. A la croisée d’un herbier, et d’un diadème, la forêt en carton d’Eva Jospin siège, comme si elle était là depuis toujours.

Une libre flânerie

Commissaire de l’exposition, le botaniste Marc Jeanson a imaginé Végétal comme un herbier déployé, composé à partir des espèces présentes dans les créations Chaumet. Près de 400 œuvres offrent ainsi au public une libre flânerie à travers 5 000 ans d’art et de science, racontés par le dialogue entre peintures, sculptures, textiles, photographies, mobilier et 80 objets joailliers de Chaumet et d’autres maisons.

Pour cette exposition, plus de 70 musées, fondations, galeries et collectionneurs privés ont prêté des œuvres : le Muséum d’Histoire naturelle, les musée d’Orsay, le Victoria and Albert Museum le ou encore le musée de l’École de Nancy, le Royal Botanic Gardens de Kew, la Kunsthalle de Hambourg, l’Albion Art Collection de Tokyo, pour ne citer qu’eux.

Les origines botaniques de la joaillerie des reines du monde valent vraiment le détour, et si le temps a manqué, le catalogue retrace à merveille la subtilité des courbes capricieuses que dessine la Vie.

Informations pratiques

Exposition Végétal, du 16 juin au 4 septembre 2022 aux Beaux-Arts de Paris.

Végétal L’école de la beauté (Édition française) Publie? a? l’occasion de l’exposition Ve?ge?tal : l’e?cole de la beaute?, pre?sente?e par Chaumet aux Beaux-Arts de Paris en juin 2022, commissaire : Marc Jeanson Essais d’Emanuele Coccia, Estelle Zhong Mengual, Alice Thomine-Berrada et Filipa Ramos Avec une œuvre ine?dite d’Etel Adnan. 328 pages, Juin 2022. Co-production: JBE Books × Chaumet.

Visuel : Affiche