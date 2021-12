L’architecture sensible de Kengo Kuma

Taschen nous propose une monographie de l’architecte japonais Kengo Kuma en format XXL. Panorama poétique d’une architecture habitée de philosophie très nippone.

Le concept d’architecture telle qu’on la conçoit en Europe est relativement récent au Japon. Ce n’est que depuis la fin du XIXème siècle que la notion de construction se transforme en architecture, pour se développer rapidement et s’aligner sur le modèle occidental des architectes et de leurs objets architecturaux. Kengo Kuma, l’un des architectes japonais les plus connus dans le monde aujourd’hui, se situe à la fois dans la lignée de cette architecture moderne et à la fois en complète opposition.

Né en 1954, l’envie d’être architecte lui est venue en voyant le gymnase de Yoyogi de Kenzo Tange, qui sera plus tard son professeur, construit pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Aujourd’hui, avec la construction du stade national pour les Jeux de Tokyo de 2020, l’architecte revient à l’origine de sa vocation et porte un regard sur l’ensemble de sa carrière, commencée en 1988. Avec une sélection d’une quarantaine de projets sur les 339 listés en fin d’ouvrage, le livre nous permet d’aborder ce qui fait l’essence du travail de Kengo Kuma.

A l’université, il se retrouve pris entre les partisans d’une architecture japonaise traditionnelle et les métabolistes (mouvement prônant des superstructures capables de croissance se basant sur des principes biologiques de la cellule). Kengo Kuma met au point une voie médiane alliant les techniques et principes de la charpenterie et de la construction traditionnelle et l’idée d’un petit élément simple qui répété et assemblé permet de donner une grande structure. Il se pose également contre l’objet architectural déconnecté de son environnement et pense des projets issus de la topographie, de la culture, des savoir-faire et des matériaux locaux.

Le résultat de cette philosophie de travail empreinte de bouddhisme est une architecture aux matériaux sensibles, proche de l’humain, inscrite avec fluidité dans son environnement. Pour l’aider dans la conception de ses structures complexes, Kengo Kuma a recours aux technologies modernes, pour des bâtiments souvent en bois d’une apparente simplicité. Il a construit dans plus d’une vingtaine de pays et a une agence au Japon et en France, et si l’œil averti peut reconnaître sa touche, l’architecte s’adapte à son terrain pour des projets aux échelles aussi variées qu’un pavillon de thé, un musée ou un café.

Le livre regroupe des photographies pleine page, des plans imprimés couleur cuivre et des croquis pour présenter les différents projets. Ces croquis, quelques traits de crayon très graphiques et minimaux, nous laissent admiratifs devant le travail des équipes des agences de Kuma qui réussissent à transformer ce qui s’apparente plus à une partition de musique en un projet où la fluidité des espaces et la poésie des matériaux s’allient pour nous permettre une expérience sensible de notre environnement.

Pour poursuivre votre visite virtuelle de l’architecture japonaise contemporaine, l’exposition Quand la forme parle se tient jusqu’au 19 février 2022 à la Maison de la Culture du Japon à Paris et offre un panorama passionnant des idées actuelles sur le rôle de l’architecture.

Kuma. Complete Works 1988–Today

De Kengo Kuma, Philip Jodidio

Relié, imprimé sur deux papiers différents, 30,8 x 39 cm, 4,97 kg, 460 pages, € 150

Première Édition spéciale, limitée à 5.000 exemplaires numérotés. Également disponible en Édition d’art limitée à 200 exemplaires, sous coffret de bois, accompagnée de l’héliogravure d’un croquis de Kengo Kuma signée par l’artiste.

www.taschen.com

Visuels : 1- Cover / 2- Daiwa Ubiquitous Computing Research Building, University of Tokyo, Hongo Campus, Tokyo, Japan, 2010–14 – Copyright: © Takumi Ota Photography / 3- Yusuhara Wooden Bridge Museum, Yusuhara, Kochi, Japan, 2010 – Copyright: © Takumi Ota Photography / 4 – pages 396-397 du livre