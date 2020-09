« Freezer » de Veronica Veci Carratello : un joli voyage familial

Roman graphique aux tonalités vert d’eau, Freezer dresse le portrait d’une famille, attachante et dysfonctionnelle, au centre de laquelle on suit avec émotion le personnage de l’adolescente Mina. À découvrir chez Paquet.

Mina a du mal à expliquer les chamboulements qui la traversent et sa crainte de voir venir ses règles. Chez elle, les grandes lumières sont sorties par son acteur raté de père pour les grandes occasions. Sa grand-mère et sa mère partent à la messe, habillées en camion volé. Son frère est un geek absolu et c’est avec son oncle, un homme étrange, incapable de s’asseoir pour manger, de travailler ou de rencontrer « en vrai » la femme dont il a fait connaissance sur les réseaux sociaux, qu’elle s’entend le mieux. Un road trip familial en camping-car met le feu aux poudres ou plutôt au congélateur…

Tendre et touchant, ce roman graphique plein de vie et aux personnages aboutis se lit d’une traite. On se plonge sans mal dans cet univers familial, où tout un chacun peut reconnaître un peu des folies de sa propre famille. Quant aux traits assez géométriques du dessin, ils soulignent d’autant mieux la mignonnerie foutraque de cette smala intemporelle. Un bel univers à découvrir.

Veronica Veci Carratello, Freezer, Paquet, 144 p., 16 euros, sortie le 20/08/2020.

Visuel : © Paquet 2020 Carratello (Couverture de l’album).