Armelle et Mirko, la tortue et la luciole

Loïc Clément, Anne Montel et Julien Arnal nous présentent deux personnages attachants, Armelle et Mirko, et nous entraînent dans leur forêt, où la nuit peut être parfois bien sombre.

Armelle est une petite tortue qui vit dans la forêt et qui a un très gros problème : elle a une peur insurmontable du noir. A tel point qu’elle ne peut même pas rester dans sa carapace, ce qui lui pose de nombreux soucis quand elle veut se protéger des prédateurs. Elle passe ses jours à craindre l’arrivée de la nuit et ses nuits à se faire des nœuds au cerveau et aux tripes. Mais un jour, elle rencontre Mirko, une luciole voyageuse qui va lui apporter la solution à ses soucis.

Armelle et Mirko est une très jolie histoire d’amitié entre deux âmes solitaires. Leur rencontre va les apaiser et leur permettre de se réparer, d’ouvrir leurs existences. Les peurs d’Armelle sont abordées sans détours mais avec une justesse de ton qui évite à la fois la dramatisation et la banalisation. Avec la poésie et la délicatesse que l’on connait à Loïc Clément et Anne Montel, l’histoire de ce duo s’installe calmement et nous prépare à leurs prochaines aventures, prévues dans un deuxième album.

Le dessin de Julien Arnal est de la même famille que celui d’Anne Montel avec ses couleurs aquarellées et ses personnages animaliers. Pour ce premier album ensemble, les trois auteurs se sont manifestement bien trouvés, créant un univers qui s’intègre parfaitement dans celui de Loïc Clément et Anne Montel, tels que ceux des albums Le temps des mitaines, Miss Charity ou Les chroniques de l’île perdue. A destination d’un public plus jeune, entre le livre illustré et la bande dessinée, Armelle et Mirko est un beau conte qui saura éclairer vos nuits.

Armelle et Mirko – Tome 1 : L’étincelle – de Loïc Clément, Anne Montel et Julien Arnal

32 pages, 15,95€ – Delcourt Jeunesse

Visuels : © Éditions Delcourt, 2023 —Clément, Montel, Arnal