What did Jack do ? Le pastiche court de Lynch a débarqué sur Netflix

Alors que le dernier long du maître septuagénaire est Inland Empire et date de 2006, David Lynch propose depuis le 20 janvier sur Netflix un court de 17 min réalisé pour le Festival of Disruption de New-York en 2018, où il est l’un des deux personnages principaux…

Filmé dans un noir et blanc qui met en valeur la crinière du réalisateur, What did jack do ? met en scène une conversation dans l’arrière salle d’une brasserie de gare entre un enquêteur (Lynch) et un singe qui se comporte comme un homme, bien qu’il soit compromis avec un poulet (Jack Cruz).

Filmé à la Fondation Cartier en 2017, truffé de références au MacCarthysme, d’expressions imagées et désuètes de l’époque, le film prend la forme d’une interrogatoire où les focales grossissent et rétrécissent pour donner du rythme. Une association libre surréaliste, aux textes goûteux et ciselés, et que le hors-champ final finit de signer comme une pépite de David Lynch. Ce film étrange fait vraiment rire parce que l’on ‘y comprend rien et que l’on aime cela. Le maître s’est offert la mise en ligne sur Netflix le 20 janvier pour fêter ses 74 ans.

A voir en se laissant porter.

visuel (c) affiche netflix