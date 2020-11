Format Court jour 3, les coups de coeur de la rédaction !

Le Festival Format court passe en ligne ! En plein confinement, le festival du film de court métrage a choisi de présenter la sélection de sa deuxième édition entièrement en ligne. Voici les coups de cœur de la rédaction issus du programme officiel de ce troisième jour.

Cette année, le festival s’engage dans la compétition. Celle-ci est composée de 25 films retenus pour l’occasion par le comité de sélection. La plupart d’entre eux seront visibles pendant 24h et en accès libre sur le site de Format Court ( ici ). Fictions, animations, films expérimentaux et documentaires, tous ont été retenus pour leur exigence, leur audace et leur liberté. À l’issue du festival, 8 prix seront remis au total, dont celui du public pour lequel on peut d’ores et déjà voter sur le site !

En attendant, voici les coups de cœur de la rédaction pour cette troisième journée.

La Veillée de Riad Bouchoucha

La mère de Salim et Imad vient de décéder. En plein recueil, les deux frères ne parviennent pas à franchir le fossé qui semble les séparer : le premier est en stage dans un cabinet d’avocat alors que le deuxième n’a pas quitté le domicile familial et ses problèmes. Salim n’est plus en phase avec son milieu d’origine et s’en rend compte malheureusement lors de la veillée funèbre pour sa mère.

Riad Bouchoucha nous plonge avec élégance dans ce drame familial porté par d’excellents comédiens. La difficulté du deuil est joliment mise en scène, la thématique de la trahison sociale est sublimement abordée.

Mémorable de Bruno Collet

Bruno Collet aborde la thématique de la dégénérescence dans un film d’animation remarquable. Louis est un homme âgé qui perd peu à peu la mémoire. Sa femme tente de l’aider gentiment, mais s’avoue rapidement vaincue.

Mémorable est un véritable coup de maître d’animation. Bruno Collet manie un ton entre gaîté et drame particulièrement réussi. En résulte un film d’animation brillant qui impressionne par sa réalisation, et qui bouleverse par son propos.

