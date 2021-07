[Cannes 2021, Un certain regard] Freda, très beau portrait à juste hauteur d’une jeune haïtienne

Par sa mise en scène, la réalisatrice Gessica Généus immerge au plus près des sentiments de sa jeune héroïne, magnifiquement interprétée par Néhémie Bastien.

Freda est un film qui trace un portrait d’Haïti de nos jours, et de la vie de ses jeunes générations, gravitant entre études, envies de révolte, mirages de la richesse venus d’autres pays… C’est entre ces différentes atmosphère qu’évolue l’héroïne de ce long-métrage, toute jeune adulte pas dupe et forte tête quand il faut.

Du fait des plans filmés par la réalisatrice Gessica Généus, de leur durée ni trop brève ni trop étendue, et des cadres qu’elle compose, on entre dans chacune des situations décrites à travers les humeurs de Freda. On ne voit pas seulement à travers son point de vue à elle, on reçoit ce qu’elle éprouve : son humanité imprègne toutes les images. Ce faisant, les différents enjeux et contextes sociaux décrits apparaissent présents à l’écran sans qu’il y ait besoin de les souligner par trop de scènes explicites et d’effets.

De temps à autres, on pense à des portraits de jeunes filles empêchées dans leurs choix qu’on a pu voir par le passé, au cinéma, et qui comportaient des enjeux parfois semblables – Freda désirant par exemple continuer à étudier quand sa mère voudrait la pousser à trouver un travail le plus vite possible – et c’est alors que le contexte spécifique au film, celui d’Haïti aujourd’hui, se manifeste, avec par exemple une bouffée soudaine et inattendue de violence un soir dans une rue, sonnant hors-champ mais menaçant tout de même l’héroïne et sa famille.

Toute lourdeur est évitée dans la description de cette situation actuelle parfois tragique, car les scènes donnent à voir une grande variété de contextes, toujours peints de façon très vivante et sans effet souligné. Avec, pour jouer ces scènes, des interprètes souvent très justes, entourant Néhémie Bastien, qui parvient à faire merveille dans le rôle central tant elle est expressive, tant elle suggère les humeurs qui l’habitent avec peu de gestes, de mots et de regards.

Freda est présenté au Festival de Cannes 2021, au sein d’Un certain regard. Il sortira dans les salles françaises distribué par Nour Films.

