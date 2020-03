Agenda cinéma de la semaine du 25 mars : les films à l’heure du confinement

Les initiatives continuent à abonder du côté des distributeurs pour faire face aux fermetures de salles. Au premier rang desquelles, bien sûr, le streaming et ses variantes.

Par Yaël Hirsch et Julia Wahl.

Alors qu’un projet de loi d’urgence a été présenter le 18 mars 2020 en Conseil des Ministres introduisant un article qui permettrait au CNC de raccourcir les délais en règle sur la chronologie des médias pour les sorties cinéma depuis le 14 mars, l’institution est toujours en débats et reflexions pour savoir quelle attitude adopter quant aux soeies en vod et dvd des films à l’affiche, il y a quelques semaines. Entre-temps festivals et archives se multiplient en ligne … A suivre depuis cette semaine :

Monsieur Deligny sort en VOD

Shellac distribue Monsieur Deligny, Vagabond efficace de Richard Copans en VOD à sa date initiale de sortie, le 25 mars. « Cela n’exclut pas que le film pourra être visible en salle ultérieurement, lorsque la situation le permettra de nouveau ». Avec les voix de Jean-Pierre Darroussin, Sarah Adler, Mathieu Amalric, le film retrace la vie de Fernand Deligny, éducateur célèbre, et parle de son désir de cinéma et de l’accueil d’enfants autistes. Pour voir le film, c’est ici.

MONSIEUR DELIGNY, VAGABOND EFFICACE un film de Richard Copans – Bande annonce from Shellac films on Vimeo.

Votre film à moins d’un euro sur UniversCine

Pendant le confinement, la plateforme UniversCine propose parmi sa riche offre de 7000 films, une sélection de 200 films à O,99 euros grâce aux distributeurs Haut et Court, Rézo Films, Sophie Dulac, KMBO, Pyramide, StudioCanal, Memento, Epicentre, Alfama, Outplay et Le Pacte. Pour voir la séléction et l’offre, c’est ici.

Le Pacte essaime en ligne

Le Pacte propose via ce partenariat avec UniversCine une quarantaine de films. Et le distributeur propose également ses « classiques » les plus récents via diverses plateformes SVOD (Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV +), en VOD ou à la TV (en clair comme en crypté, de France 2 et TF1 à Canal + et OCS). Sur ses réseaux le distributeur fait le point chaque jour. L’occasion de revoir Une affaire de famille, Moi, Daniel Blake, Under the silver lake, The Florida Project, Timbuktu, Médecin de campagne ou Les Misérables…

Palmarès en ligne pour le Cinéma du Réel

Ayant maintenu son déroulé en ligne le cycle Cinéma du réel a remis son palmarès : Le jury longs me?trages, compose? de Florian Caschera (musicien et compositeur dit Sing Sing), Ste?phane Mercurio (cine?aste), Hania Mroue? (directrice du cine?ma Metropolis a? Beyrouth), Terutaro Osanai? (producteur), et Cristina Piccino (critique de cine?ma et chef du service cine?ma au journal Il Manifesto) a de?cerne? son grand prix à EL AN?O DEL DESCUBRIMIENTO (The Year of the Discovery) de Luis Lo?pez Carrasco (2020 / Espagne / 200’).

Et le jury courts me?trages & premiers films, compose? de Franc?ois Bonenfant (coordinateur pe?dagogique du Fresnoy), Miguel Dias (directeur du festival de court me?trage Vila do Conde), Elena Lo?pez Riera (cine?aste) a remis le PRIX LORIDAN-IVENS / CNAP à ONTEM HAVIA COISAS ESTRANHAS NO CE?U (Yesterday There Were Strange Things in the Sky) de Bruno Risas (2019 / Bre?sil / 110’)?.

Si les conditions sanitaires le permettent, le cycle Cinéma du réel a fixé rendez-vous, du 3 au 29 juin au Centre Pompidou, pour les projections publiques des films de la compe?tition dans le cadre de la Cine?mathe?que du documentaire a? la Bpi.

Le Festival international du film d’Aubagne aura lieu en streaming.

La 21e édition du Festival international du film d’Aubagne – Music & Cinema aura bien lieu aux dates prévues : du 30 mars au 4 avril dans une édition dématérialisée. Les films pour lesquels le festival a obtenu l’autorisation de diffusion (près de 80 %) sur internet seront disponibles gratuitement, pendant 24h, à la date initialement prévue pendant le Festival, en SVOD (subscription video on demand).

Il suffira à l’e-festivalier de créer un compte pour y accéder. Le festival a prévu également de faire intervenir certains incités en visioconférence. Pour y accéder à partir du 30 mars, rdv sur le site du festival.

A noter : Les films seront accessibles uniquement sur la semaine du festival, soit du 30 mars au 4 avril. Ils seront disponibles uniquement le jour (de 6h à 4h du matin) de la semaine où ils étaient programmés. Les séances seront disponibles gratuitement, il faudra simplement créer un compte utilisateur / e-festivalier. Annulé physiquement comme toutes les manifestations culturelles, le Festival propose une version 2.0 qui se tiendra sur les dates initiales – du 30 mars au 4 avril – dans une édition dématérialisée

The Wreckers Tetralogy à la Fête du court-métrage

Le festival La Fête du court-métrage aura bien lieu, comme annoncé la semaine dernière, « à la maison ». Il propose aux personnes intéressées de télécharger une plateforme sécurisée, après avoir rempli un questionnaire en ligne (ici). Entre autres films, la tétralogie de Rosto Thee Wreckers Tetralogy, sortie en salles le 4 mars dernier, continuera sa vie dans ce cadre, par le biais d’une VOD payante à l’adresse suivante : https://vimeo.com/ondemand/theetetralogy.

Des films magnifiques qui mêlent animation, rock et prises de vue réelles, à découvrir absolument.

Le Mobile Film Festival Africa laisse ses appels ouverts en attendant une date…

Ouvert le 9 mars, et ouvert à tout le content le Mobile Film Festival Africa a reçu un accueil chaleureux dans la plupart des pays africains, en particulier de la part des écoles de cinéma, des universités, des commissions du film, des festivals, et autres associations professionnelles. Le format est unique 1 Mobile – 1 Minute -1 Film. L’appel à films reste ouvert , ainsi chacun pourra continuer à poster ses films sur www.mobilefilmfestival.africa jusqu’à ce que la situation permette de fixer une date pour que le festival puisse se tenir.

Le Forum des images met ses ressources à votre portée

Alors que ses programmes et les activités de son école de la création numérique TUMO son suspendus jusqu’à nouvel ordre, le Forum des Images continue à vivre sur le web en partageant les trésors que son site internet recèle : via ses réseaux sociaux, vous pourrez retrouver chaque jour l’une des 750 vidéos et webcréations du Forum des images, ainsi que 80 master class et 200 rencontres, conférences et tables rondes avec des cinéastes (Agnès Varda, Isao Takahata, Xavier Dolan, Oliver Stone, Jia Zhangke, Kleber Mendonça Filho), des actrices et des acteurs (Charlotte Gainsbourg, Michael Caine, Adèle Haenel,Melvil Poupaud, Isabelle Huppert…) du « Forum numérique ». Plus de 300 cours de cinéma, animés par des historiens et des spécialistes, sont également accessibles en ligne. Enfin, prolongement de son festival Un état du monde, le webdoc éponyme propose 360 entretiens thématiques avec des personnalités engagées

Carlotta ouvre un vidéoclub numérique.

On ne présente plus Carlotta Films, maîtres dans l’art de restaurer et partager les trésors du patrimoine du 7e art. Depuis plusieurs mois, l’équipe travaillait sur le projet d’une plateforme de vidéo par abonnement (SVOD). Ce vidéoclub riche d’une cinquantaine de film et génialement éditorialisé a ouvert ses portes le 26 mars. Avec « le réalisateur du mois », « les incontournables », « déjà culte » et des suppléments en accès libre. Pour avoir une vraie programmation, encore meilleure que les conseils du vendeur du vidéoclub de votre enfance, l’offre de lancement est à 2,50 euros par mois. Rendez-vous directement sur la Plateforme.

Visuel : © Autour de Minuit