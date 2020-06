Agenda cinéma de la semaine du 10 juin

La saison des festivals est lancée ! Alors qu’on attend le 22 juin pour retrouver le 7e art sur le Grand écran, l’ agenda est 100% festival cette semaine.

Voir la Quinzaine des Réalisateurs sur France TV

France TV soutient de nombreux films à travers le monde. La chaîne est un partenaire historique de la Quinzaine des Réalisateurs, une sélection parallèle au festival de Cannes. C’est une vingtaine de films qui seront mis en ligne progressivement parmi les sélections précédentes de la Quinzaines . Les films sont disponibles sur le site internet de France TV. Une sélections de quelques œuvres parmi tous les longs et court métrages proposés. Lire notre article sur la Quinzaine 2020.

Assister en numérique au Champs Élysée Festival

Pour sa 9e édition ce festival spécialisé dans le cinéma indépendant français et américain se réinvente pour une édition totalement gratuite et numérique. Le festival a lieu du 9 au 16 juin 2020. La découverte des films en compétition se fait sur leur site internet. Et ne manquez pas ce mercredi 10 juin la masterclass de Stephen Frears. Le festival fondé en 2012 regroupe les salles de cinéma des Champs-Elysées, il a pour ambition de promouvoir le cinéma indépendant français et américain au près du grand public. Cette édition gratuite et numérique permet d’apporter un soutient plus que nécessaire durant cette période à la jeune créations. Vous pouvez aussi lire notre interview de Barbara Carlotti, qui est l’ambassadrice de la nouvelle section « Musique et Cinéma » ou avec Justine Lévêque, la directrice artistique de ce grand rendez-vous cinéphile.

Retrouver palmarès du Très court festival

Depuis le 5 et jusqu’au 14 juin, la 22ème édition du Très court festival a lieu. Le festival se déroule 100 % en ligne et dans 7 langues. S’émouvoir en moins de 4 minutes ? Le festival en offre la preuve par 124 films sélectionnés et accessibles cette année gratuitement pour tous. Vous pouvez retrouver l’interview Perrine Dufourcq la coordinatrice générale du Très Court Festival. Et comme le Palmarès vient d’être annoncé, bvous pouvez voir ou revoir tous les films primés, notamment, le Grand Prix : Housecall, de Josh Penn Soskin (Etats-Unis)

Housecall from Josh Penn Soskin on Vimeo.

Se prévoir un été et un automne cinéphiles avec l’édition numérique puis physique du 48e festival de La Rochelle cinéma (FEMA)

Le FEMA, le festival de La Rochelle cinéma ne se déroulera pas dans les salles noires, mais la 48e édition de ce festival aura tout de même avoir lieu. En partenariat avec la plateforme de Streaming de la Cinetek, une quinzaine de films seront proposés : 9 longs métrages, 6 courts métrages et une séance Retour de flamme. Cette adaptation numérique est attendue du 26 juin au 5 juillet. Deuxième étape pour le FEMA, du 3 au 5 juillet : la salle bleue de la Coursive le temps d’un weekend rendra un dernier hommage à Michel Piccoli. Et dernière étape, cet automne, du 1er au 4 octobre, le festival de nouveau à La Rochelle pour un long weekend de projections, et dans de nombreuses salles et festivals partout en France où le FEMA est invité.

Visuel: Champs Elysées films festival affiche.