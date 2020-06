Il était une fois dans l’Est est accessible sur les plateformes Canal VOD, Filmo TV, Google Play, iTunes, Orange, Universciné et Wuaki. Location : 4,99 euros – achat : 9,99 euros.

Un film tout en sobriété, enfin, accompagné par les jeux subtiles de Kristina Schneider et Edgar Barinov. A découvrir.

Un film également très ancré dans l’histoire contemporaine, avec cette vieille dame qui évoque la vie au kolkhoze et la Seconde Guerre Mondiale et, surtout, la scène finale qui se passe lors de la commémoration de la Libération de la région de Briansk sur les troupes allemandes.

L’un des intérêts du film est de nous faire passer par les différentes étapes de cet amour adultère à travers une grande économie de mots : les personnages parlent peu, le silence s’installe volontiers sans jamais nous lasser. Les sons de la nature prennent parfois le relais – un coq, des oiseaux sauvages… Car ces innombrables trajets en camion sont aussi pour nous l’occasion de découvrir un espace russe varié, que la caméra parvint à magnifier sans jamais tomber dans le spectaculaire. Des paysages qui changent avec les saisons, scandent l’histoire d’amour et l’encadrent sans lui voler la vedette.

« Il était une fois dans l’Est », présenté à Cannes en 2019 dans la sélection « Un certain regard », sort en VOD

Julia Wahl

Après dix ans d'enseignement des lettres en lycée, je travaille actuellement à la compagnie de danse verticale Retouramont comme chargée de diffusion et de production. Auparavant, j'ai œuvré six mois à l'Action culturelle du Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette. A côté des ces activités professionnelles, je chronique régulièrement le cinéma, le théâtre et la politique culturelle pour Toute la Culture.