« Les équilibristes » de Perrine Michel en projection exclusive sur la 25e heure ce 27 avril.

La 25e heure est une plateforme où vous pouvez voir et soutenir des films indépendants pour un « billet » de 6 euros. Chaque soir de la semaine, ils proposent une fiction ou un documentaire indépendant, présenté(e) par son équipe dans une « salle » près de chez vous. Cette semaine le programme comprend : Hubert Reeves, Edwy Plenel ou encore Irène Théry, mais aussi Perrine Michel, avec son documentaire Les Equilibristes, sur la délicate question de l’accompagnement à la fin de vie, qui devait sortir le 18 mars et a été repoussé au 14 octobre.

La narratrice est entrain de perdre sa mère. Cette dernière est en soins palliatifs où l’on entend les discussions du personnel hospitalier, généreux, combattifs, aidant, même face à l’inéluctable.

Aux images très photographiques et très pudiques des lieux de fin de vie, où l’on ne voit jamais les malades, succèdent celles, caravaggiennes, de la pénombre où la fille faisant face à l’impossible se confie.

Une troupe de circassiens donne poétiquement corps à ses interrogations, à son impuissance et à ses peurs. Un film très sensible, plein de poésie pour traiter de plein fouet un sujet terrible et qui nous touche toutes et tous.

Un film dur, intense et important.

LES ÉQUILIBRISTES, bande-annonce from Les Alchimistes on Vimeo.

Les équilibristes, de Perrine Michel, France, Docks 66, 99′, Sortie en salles le 14 octobre 2020. Visible sur le site de la 25e heure à 20h15, ce lundi 27 avril 2020.

visuel : affiche du film.