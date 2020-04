Agenda cinéma de la semaine du 22 avril

Cette semaine, de nouvelles sorties cinéma digitales et VODS :

Visions du réel virtuel

Le Festival international de cinéma de Nyon Visions du Réel propose une édition en ligne disponible depuis le 17 avril jusqu’au 2 mai 2020. Chaque semaine, des suggestions de films à voir sont accessibles sur la plateforme. Au programme ce mercredi 22 avril, On the Other Side of the Spoon, de Pierre Bordel et Lea Lanoë dresse un portrait du violoncelliste Tristan Honsiger qui « a fait de la musique un perpétuel terrain de jeu, alliant technique et fantaisie ». Un court métrage de 18 minutes. Land Underwater de Maddi Barber nous transporte dans les Pyrénées au travers le deuil collectif d’une terre ensevelie sous les eaux. Sans vous, sans moi de Adèle Shaykhulova, un retour sur la vie de la réalisatrice qui a du, jeune et seule, quitter la Russie pour s’installer en France et, pour laquelle « le cinéma devient, peut être, le seul moyen de combler une distance incommensurable » (Films disponibles en France, dans la limite des places).

Par ma Fenêtre : réaliser votre propre film !

Le festival international de Valence lance le projet Par ma fenêtre permettant aux confinés de réaliser leur propre films avec un téléphone et depuis une fenêtre. Plus de 80 vidéos ont déjà été postées sur le site et révèlent l’incroyable diversité de la création et de notre imaginaire ! Toutes les indications techniques sont à retrouver sur le site. En attendant de trouver une solution de remplacement du Festival, l’organisme nous fait découvrir des films et séries sélectionnés pour la compétition Ecrans et des scénarios issus de la compétition Création. Toute le selection ici.

Les sorties VODs de la semaine :

L’extraordinaire Mr Rodger avec un Tom Hanks prodigieux en Fred Rogers, homme de télé américain à l’origine du programme éducatif Mister Rogers’ Neighborhood suivi pendant plusieurs années par des millions de téléspectateurs. Une réalisation de Marielle Heller, Disponible en achat digital et Vod.

Mitra, de Jorde Leon, un documentaire sur une correspondance bouleversante entre un psychanalyste et une amie enfermée dans un hôpital psychiatrique de Téhéran dont il tente de la faire échapper. Un combat poignant pour Mitra Kadivar qui tente en vain de se faire entendre.

Netflix pour les cinéphiles ?

Oui! c’est désormais possible depuis que la plateforme a annoncé la diffusion des films de Truffaut, Demy, Chaplin, Lynch et Dolan. Nouveau triomphe pour Netflix dans sa conquête de légitimation cinéphile qui avait déjà agrandi son catalogue en y intégrant les productions du renommé Studio Ghibli. Seront disponibles à partir du 24 avril, douze productions de François Truffaut parmi lesquels : La Femme d’à côté, Le dernier métro, L’amour en fuite, Les deux anglaises et le continent, Farhenheit 451, La peau Douce, Tirez sur le pianiste, Domicie conjugal, Baisers Volés, Les 400 coups, Vivement Dimanche !, Jules et Jim. Découvrez à partir de vendredi toute l’offre sur la plateforme de streaming Netflix.

Cinémathèque de Nice

La cinémathèque de Nice propose chaque semaine une programmation de films à découvrir en ligne. Des films de patrimoine, rares ou marquants de l’histoire du cinéma ! Du 20 au 26 avril, retrouvez La Part des Anges de Ken Loach, Les Temps Modernes de Charles Chaplin, Eraserhead de David Lynch et d’autres.

