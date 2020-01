Leçon de street art avec Cyril Kongo

C’est sur le toit de la grande arche de la défense que le street artiste Cyril Kongo, a élu domicile pour sa nouvelle exposition qui se tiendra jusqu’au 20 mars 2020.

Dans la tradition du graffiti, le lettrage est dynamique, dansant, c’est ce qui fait tout son style. La marque de fabrique que Cyril Kongo ajoute est un important travail des couleurs. Ses créations très colorées veulent faire preuve d’universalité, de messages de paix et de vitalité.

Il illustre à travers cette exposition aussi complète qu’éclectique, ses diverses spécificités de supports et de calligraphies. Des planches de bois sculptées, des lettres en béton, des assiettes en céramique ou plus surprenant, un avion.

Un artiste perfectionniste

Ce touche à tout, qui puise son inspiration dans Monet et Basquiat, ne se contente pas seulement d’innover dans les matériaux qu’il utilise. L’ensemble des œuvres présentées prouve l’ouverture de l’artiste au monde qui l’entoure, en particulier par les rencontres qu’il a réalisées et qui l’ont amené à des nombreuses collaborations.

En croisant son art avec des mondes aux antipodes du sien comme Hermès ou La Cornue chaque nouvelle œuvre est un challenge. C’est avec brio qu’il repousse ses propres limites, fait évoluer sa carrière artistique, et s’impose aujourd’hui comme une figure emblématique du street-art.



L’univers des œuvres XXL de l’artiste envahissent le toit de la Grande Arche jusqu’au 20 mars 2020 pour offrir un voyage au fabuleux pays du street art.

Cyril Kongo prend de la hauteur – La Grande Arche

Du 20 décembre 2019 au 20 mars 2020

1 parvis de la Défense – La Défense

Tous les jours: 10h-19h

Tarif : 15 € – Tarifs Réduits : 12 € – Étudiants : 10 € – Enfants : 7 € – Gratuit pour les moins de 3 ans

Visuels : ©Quentin Lazeyras