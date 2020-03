L’agenda des vernissages de la semaine du 5 mars

Pour encadrer ce dimanche 8 mars, journée internationale des droits des femmes, voici une sélection des vernissages de la semaine. C’est l’occasion d’aller se réchauffer dans les galeries et de découvrir de nouveaux artistes, il y en a pour tous les goûts !

Clashing Squirrel à Mano Facto, Toulouse

La petite boutique de créateurs et galerie Mano Facto, au cœur du quartier Saint-Aubin, présente une exposition de collages analogiques originaux et d’articles dérivés, ainsi que de la poésie virtulle par manipulations d’images… Lors du vernissage, il y aura le groupe local folk, rock et blues The Glory Boys pour rythmer la soirée et son apéro.

QUAND ? Vernissage le 5 mars à 19H.

OÙ ? Mano Facto, 95 rue de la Colombette, 31000 Toulouse.

Les crocs électriques à la Galerie Arts Factory, Paris

Les crocs électriques éditent chaque mois dix « crocs électriques », fascicules format A5 de 36 pages agrafés sous couverture calque. Chaque mois, on peut donc découvrir des grands classiques de l’undergraphisme et des jeunes artistes, souvent publiés pour la première fois au sein de ce projet conceptualisé par Jessica Rispal et Stéphane Blanquet, devenu largement incontrôlable. Lors de l’exposition, le public pourra découvrir 150 artistes et environs 500 oeuvres, les feuilleter mais aussi voir les originaux. C’est une véritable immersion dans une performance éditoriale unique !

QUAND ? Vernissage le 5 mars à 16H, exposition jusqu’au 9 mai 2020.

OÙ ? Galerie arts factory, 27 rue de charonne, 75011 Paris.

Le Moi de la Femme à la Galerie Terrain Vagh, Paris

Cinq artistes explorent le sujet de la femme dans des oeuvres picturales et sculpturales, de manière à célébrer la journée des femmes, mais aussi le printemps ! C’est plein de diversité et de profondeur. Les artistes présents et présentes sont Amal Alzahrani, Mustapha Boutadjine, Nisa Chevènement, Sylvie Dubal et Mucyo.

QUAND ? Vernissage le 5 mars à 18H.

OÙ ? Galerie Terrain Vagh, 24 rue des Fossés saint-Bernard, 75005 Paris.

Women à la Yellow Cube Gallery, Paris

À l’occasion de la journée internationale des femmes, la galerie a décidé de mettre les femmes à l’honneur à travers l’exposition avec 14 artistes femmes. De la peinture, des collages risographiés et des lignes contemporaines, de la sérigraphie, des photographies, des sculptures, des encres de chine… Pendant le vernissage, il y aura même une performance, Imavi, présentée par le Laboratoire de la contre-performance de 19H40 à 20H20.

QUAND ? Vernissage le 6 mars à 19H, exposition jusqu’au 28 mars.

OÙ ? Yellow Cube Gallery, 78 Rue du Dessous des Berges, 75013 Paris.

Exposition QALQALAH : plus d’une langue, Sète

QALQALAH est une association à but non-lucratif fondée par Virginie Bobin et Victorine Grataloup (toutes deux curatrices, chercheuses, traductrices, et enseignante pour la dernière) à l’automne 2018. Elle a pour but la création d’une plateforme d’échanges artistiques, de recherche et de traduction, sous la forme d’un espace éditorial en ligne (à paraître justement en mars 2020) mais aussi d’événements, d’ateliers et de conversations. Cette exposition rassemblera un grand panel d’artistes et de collectifs internationaux travaillant la vidéo, la photographie, la sculpture, l’installation ou même le graphisme autour de langues multiples et hybrides.

QUAND ? Vernissage le 6 mars à 18H30, puis exposition du 7 mars au 24 mai 2020.

OÙ ? Centre Régional d’Art Contemporain Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (CRAC), 26 Quai Aspirant Herber, 34200 Sète.

J’ai été chassée du paradis, Nazanin Pouyandeh à la Galerie Sator, Paris

Dans ses peintures aux couleurs et aux formes marquées – s’approchant de l’hyper-réalisme – l’artiste s’inspire de l’Histoire de l’art, en reprenant l’Adam et E?ve de Masaccio ou encore de joyeuses bacchantes enivre?es. Puis elle nomme ses toiles à la manière d’une poète, inspirant d’autant plus d’histoires et évocant différentes d’interprétations. C’est contemporain et poignant !

QUAND ? Vernissage le 7 mars à 18H, exposition jusqu’au 9 mai.

OÙ ? Galerie Sator, 8, passage des gravillers, 75003 Paris.

Les rires d’Éros par Sophie Sainrapt à la Galerie G.A.G, Bordeaux

Sophie Sainrapt présente en ce mois de printemps une très belle et très émouvante série de peinture à l’eau, Les rires d’Éros, qui s’opposent aux larmes de Georges Bataille. Ces rires présentent l’éros comme loin de la tragédie évoquée dans l’idée du corps nu, et près de la jubilation, la joie et le plaisir de la représentation érotique. De ses lignes souples et délicates, l’artiste peintre dessine et évoque le corps avec la transparence de l’aquarelle et de l’encre.

QUAND ? Vernissage le 7 mars, exposition jusqu’au 11 avril.

OÙ ? Galerie Guyenne Art Gascogne, 32 rue Fondaudège, 33000 Bordeaux.

Le cabaret du Néant par le FRAC et les Beaux Arts de Paris, Bussy-Saint-Martin

En référence au célèbre cabaret à thèmes installé à la fin du XIXème siècle à Montmartre qui déployait son ambiance parodique et funèbre en se jouant avec une ironie sulfureuse de situations macabres, le Frac Île-de-France et la Communauté d’Aglomération de Marne et Gondoire présentent une exposition conçue par la nouvelle filière « métiers de l’exposition » des Beaux-Arts de Paris, qui associe des artistes contemporains aux chefs-d’oeuvre de la collection des Beaux-Arts ! Trois parties du Néant seront déclinées : Le festin des inquiétudes, Anatomie de la consolation, et Fin de partie…

QUAND ? Vernissage le 8 mars à 15H, exposition jusqu’au 5 juillet.

OÙ ? Domaine de Rentilly, 1 rue de l’étang, 77600 Bussy-Saint-Martin.

Visuel : Vintage photographic postcard, c.1920, uncirculated, photograph by Eugène Atget, published by A. Plantier, Paris, France. © Casas-Rodríguez – All Collective Common