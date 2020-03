Agenda des vernissages de la semaine du 12 mars

Photos, dessins, peintures, sculptures, rien n’est laissé de côté dans l’agenda des vernissages cette semaine. En solo ou en groupe, de nombreux artistes sont à (re)découvrir.

Se nommer soi-même, par Léonard Bourgois-Baulieu à la galerie Laure Roynette, Paris

Avec une nouvelle série de portraits, faits de visages et de corps, l’artiste nous présente avant tout des êtres humains qui ont choisi de « ne pas faire corps avec un monde hétéronormé, de le transcender ». On y retrouve donc la thématique de l’identité, très présente dans tout le travail de Léonard Bourgois-Baulieu. Le public pourra admirer des photos réalisées avec des procédés argentiques, laissant apparaître des défauts, des flous, pour « laisser l’imprévu participer à l’image ».

QUAND ? Vernissage le 12 mars à 18h, exposition jusqu’au 19 avril 2020

OÙ ? Galerie Laure Roynette, 20 rue de Thorigny, 75003 Paris

Re-Cordaris, Pittura italiana contemporanea atto 1, Galerie Exit art contemporain, Boulogne-Billancourt

La Galerie Exit réunit les artistes Veronica Botticelli et Mauro di Silvestre, pour une réflexion sur la mémoire, et son lien avec le cœur. Car si « re-cordaris » signifie se souvenir, c’est, plus littéralement, « ramener au cœur ». Les deux artistes se servent donc de leurs souvenirs, mais également de tout ce qui les entoure pour traduire la réalité, parfois même en créer une nouvelle, qui viendra toucher le spectateur. Tous deux présents lors du vernissage, ils sauront révéler les confidences cachées dans leurs peintures.

QUAND ? Vernissage le 12 mars à 18h30, exposition jusqu’au 25 avril 2020

OÙ ? Galerie Exit art contemporain, 2 place Denfert Rochereau, Boulogne-Billancourt

Sur Le Vif, par Guillaume Lebelle à la Art Gallery Paris

Guillaume Lebelle présente une fois de plus sa peinture éclectique, à la fois lyrique et graphique. Couleurs et formes se mêlent sur des fonds blancs, où rien n’est jamais imposé au spectateur qui aura toutes les libertés d’interprétations. Le point culminant de l’exposition : une immense fresque de trois mètres sur cinq, aussi hétéroclite que le reste de ses œuvres, qui invite à contempler les richesses du style de l’artiste.

QUAND ? Vernissage le 12 mars à 18h, exposition jusqu’au 18 avril.

OÙ ? Art Gallery Paris, 5bis rue du Louvre, 75001 Paris

Bêtes de scènes, les animaux dans la sculpture contemporaine, Espace Monte-Cristo, Paris

Dans cette exposition venue du Luberon, 29 artistes français et internationaux seront représentés à travers 57 œuvres, posant un regarde contemporain et artistique sur l’animal. Ce thème est le moyen pour ces artistes de mettre en avant certains enjeux contemporains, comme le féminisme, ou les questions environnementales. La Fondation Villa-Datris donne carte blanche à Laurent Perbos, qui, investissant une partie de l’espace, présente une volière singulière.

QUAND ? Vernissage le 13 mars à 10h, exposition jusqu’au 12 juillet 2020

OÙ ? Espace Monte-Cristo, 9 rue Monte Cristo, 75020 Paris

Never Seen a Bag Exploding, par Anna Tuori à la Galerie Suzanne Tarasieve, Paris

L’artiste finlandaise, présente pour la deuxième fois dans cette galerie, y expose cette fois-ci une série de dessins et de peintures qui semblent en mouvement permanent. Parmi les œuvres, sa série Walkers/Marcheurs débutée en 2017. Les morceaux épars qui constituent les œuvres créent un climat déroutant pour le spectateur, qui devra lui-même recréer le lien et reconstituer les images intégrales.

QUAND ? Vernissage le 14 mars à 18h, exposition jusqu’au 2 mai 2020

OÙ ? Galerie Suzanne Tarasieve, 7 rue Pastourelle, 75003 Paris

Visuel : Raya, 2019 ©Léonard Bourgois-Baulieu/Galerie Laure Roynette – dossier de presse