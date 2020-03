Mort du célèbre Didier Bezace, comédien et metteur en scène

Didier Bezace, comédien et metteur en scène qui marquera l’histoire du théâtre des années 80, est décédé ce mardi 11 mars 2020 des suites d’une longue maladie. Après avoir créé le Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes avec Jean-Louis Benoît et Jacques Nichet après Mai 68, il est par la suite nommé directeur au Théâtre de La Commune d’Aubervilliers. Apprécié pour sa capacité à naviguer entre les époques, le metteur en scène représente avec brio des textes à la fois classiques et contemporains, comme il le fera avec L’Ecole des Femmes de Molière dans la cour d’honneur au Festival d’Avignon en 2001.

Remercié pour ses travaux, il est récompensé en 2004 pour sa création Avis aux Intéressés, de Daniel Keen grâce à laquelle il reçoit le Prix de la critique pour la scénographie. En 2005, il remporte le Molière de la meilleure adaptation et de mise en scène pour sa version Browning de Terence Rattigan. Ces dernières années, il avait fondé la compagnie Entêtement amoureux avec trois pièces de Marguerite Duras et trois de Feydau. En 2018, Il y aura la jeunesse d’aimer, une lecture spectacle composée des textes de Louis Aragon et Elsa Triolet, relatait la vie amoureuse et littéraire du couple légendaire.

Didier Bezace savait conjuguer les arts. Il jouera pendant sa carrière dans plus de trente films parmi lesquels L.627, Ça commence aujourd’hui de Bertrand Tavernier ou encore La Petite Voleuse de Claude Miler et signera en 2013, le livre engagé, D’une noce à l’autre, un metteur en scène en banlieue.

On se souviendra d’un homme d’une immense bienveillance, aimable et aimé, dont l’une des principales préoccupations fut de partager et transmettre. Le Syndicat national des metteurs en scène a salué « son engagement et l’intégrité de ses spectacles » qui « resteront comme des marqueurs d’une partie de l’histoire de la décentralisation théâtrale dans notre pays ».

Visuel : Wikipédia