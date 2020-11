VIDÉO – Exposition « Anticorps » au Palais de Tokyo

Toute la Culture expérimente de nouveaux formats vidéos pour vous proposer un regard toujours plus varié sur le monde culturel. Aujourd’hui, direction le Palais de Tokyo pour une exposition épidermique qui fait écho à l’épidémie qui nous paralyse toutes et tous : l’exposition « Anticorps », à découvrir sur place jusqu’au 3 janvier 2021 (réouverture du musée le 2 décembre pour le moment) et en visite virtuelle sur www.anticorps-palaisdetokyo.com !

Pour l’occasion, Toute la Culture a interviewé Daria de Beauvais, l’une des commissaires de l’exposition, qui vous présente les grandes lignes de ce projet. Un reportage de Yaël Hirsch et Pierre-Lou Quillard.

INFORMATIONS PRATIQUES

Avec : A.K. Burns, Xinyi Cheng, Kate Cooper, Pauline Curnier Jardin, Kevin Desbouis, Forensic Architecture, Lola Gonzàlez, Emily Jones, Florence Jung, Özgür Kar, Len Lye, Nile Koetting, Tarek Lakhrissi, Carolyn Lazard, Tala Madani, Josèfa Ntjam, Dominique Petitgand, Ghita Skali, Koki Tanaka, Achraf Touloub

Commissaires : Daria de Beauvais, Adélaïde Blanc, Cédric Fauq, Yoann Gourmel, Vittoria Matarrese, François Piron, Hugo Vitrani

Fermeture jusqu’au 2 décembre pour le moment en raison des mesures gouvernementales de confinement.

Accès Musée du Palais de Tokyo :

13, avenue du Président Wilson 75116 Paris

Métro : Ligne 9, stations Iéna et Alma Marceau

Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92

RER : Ligne C, Station Pont de l’Alma