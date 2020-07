Vernissages, expositions et évènements arts plastiques de la semaine du 9 juillet 2020

Une petite sélection du programme artistique de la semaine du 9 juillet, entre le prolongement de l’installation sonore de Violaine Lochu jusqu’au dimanche pour les retardataires, le 2e week-end des jardins ouverts ou le début de la grinçante exposition de Joan Cornellà, la semaine s’annonce riche !

Le Vernithon dès ce soir: un marathon de vernissages qui court sur plusieurs dates

Pas tant pour les sportifs que pour les arty et les curieux, le Vernithon se présente comme un moyen unique, original et arty de socialiser entre locaux et internationaux de visiter Paris en parcourant plusieurs ouvertures d’expositions en présence des artistes. Cet événement à lieu plusieurs fois par semaine avec un parcours différents à chaque fois dans différents quartiers de la capitale, abonnez-vous à leur page pour connaitre les prochains rendez-vous !

Date : Jeudi 9 juillet à 18h

Lieu: 28 Rue Meslay, 75003 Paris

Le grinçant Joan Cornellà vous invite à rire jaune (ou noir) cet été à la Galerie Arts Factory

Ne pas se fier aux couleur pop et et édulcorées de l’illustrateur et auteur de bande dessiné Joan Cornellà, il est en réalité drôlement impitoyable ! Un mélange de traits naïfs et de propos trashs, de quoi ravir les esprits cyniques et faire rire ceux qui se reconnaîtrons. Entrée libre pour ce paris solo show haut en couleur.

Date : du 1er juillet au 29 août 2020 du lundi au samedi de 12h30 à 19h30

Lieu: Galerie arts factory, 27, rue de Charonne, 75011 paris

Les Vivres De L’art au 7ème ciel à Bordeaux: une journée de performances visuelles et sonores, d’expositions, de mapping et dj sets

C’est une longue journée intense qui se profile au Vivres de l’Art à Bordeaux, dans ce lieux implanté autour des ateliers de Jean-François Buisson indisociable de son projet de valoriser les artistes contemporains. En partenariat avec Bordeaux Culture et l‘Association 303, ce lieu vous accueil pour un projet hors norme autour de diverses performances entourées d’artistes. Vous pourrez d’ailleurs profiter chaque soir d’événemet jusqu’au 20 septembre, de l’exposition nommée « 7ème Ciel » qui met en avant nos les 5 artistes résidents du lieu. Sur l’événement, on vous invite à prendre vos place (5€) avant, il n’y en aura pas pour tous le monde !

Date: Le 11 juillet, de 14h à minuit

Lieu: Les Vivres De l’Art, 4 rue Achard, 33300 Bordeaux

Le 2e week-end des jardins ouverts l’occasion de prendre l’air au vert !

A trois jours du démarrage du 2e week-end de Jardins ouverts, dont la 4e édition se tient de manière inédite et exceptionnelle tout l’été (jusqu’au 30 août 2020), nous sommes très heureux de vous adresser les temps forts du samedi 11 et du dimanche 12 juillet. l’installation « Cinéma et paysages » imaginée par Émergence, la fabrique du cinéma et de la fiction, au domaine national de Saint-Cloud avec la complicité de nombreux artistes, dont le cinéaste Nicolas Pariser (accréditation presse indispensable). La Garden party à la belle époque, reconstitution historique au Domaine national de Champs-sur-Marne à lieu dimanche 12 juillet. Atelier lecture avec la conteuse Anne Leviel à l’ombre de l’abbaye au Potager-jardin de Royaumont, c’est ce dimanche également.

Date: tout l’été jusqu’au 30 aout, plus de précision sur le site

Lieu: Région île de France

L’installation sonore créée spécialement pour la cale de la péniche par Violaine Lochu, est prolongée jusqu’au dimanche 12 juillet !

On vous avait déjà conseillé ici de venir découvrir Orpheus Collective, la proposition immersive qui nous place dans les mélodies torturées d’Orphée. Cette installation sonore de Violaine Lochu est prolongée ! Munie de casques, elle vous invite à descendre dans la calle et à vous laisser séduire par ces envoutantes mélodies. Voici le lien de l’événement, à ne pas manquer !

Date : jusqu’à dimanche 12 juillet, de 13h à 19h,

Lieu: La péniche de la POP, face au 61 quai de la Seine, 75019 Paris

Reprise des visites régulières du Mudam cette été !

Ces visites régulières d’une durée de 30 minutes destinée aux visiteurs individuels et aux petits groupes reprennent pour l’été au Mudam. De quoi

Date: Du 11 juillet au 31 août 2020, à partir de 11h00

Lieu: Mudam Luxembourg, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

3, Park Dräi Eechelen

La Normandie impressionniste ouvre grand ses portes, notamment à Rouen

Découvrez le programme des événements du festival Normandie impressionniste actualisé partout en Normandie. Des expositions impressionnistes, de l’art contemporain, de la photographie, des découvertes, des spectacles. Nous vous en avion déjà parlé ici , et ici

Date: jusqu’au 15 novembre

Lieu: Normandie, plus de précisions sur le site

visuel: affiche Joan Cornella (c) Ars Factory