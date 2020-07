Concerts au Potager du Roi : « Ce festival est solidaire et porteur d’un message optimiste »

En mai dernier, la Tribune des musiciens indépendants a alerté sur la situation des interprètes qui vivent une situation difficile dans le contexte de la COVID-19. Le Quatuor Modigliani, l’un des initiateurs de la Tribune, a imaginé Les Concerts au Potager du Roi, un festival solidaire en plein air à Versailles qui commence ce 11 juillet 2020. François Kieffer, violoncelliste du Quatuor Modigliani, parle de ce festival né pour atténuer des conséquences du confinement.

D’où vient l’idée de ce festival ?

Après avoir porté la Tribune des musiciens indépendants avec entre autres David Fray et Gerard Caussé pour alerter sur la situation des interprètes en France, nous avons décidé, dans la continuité de cette démarche, de prendre l’initiative d’un festival solidaire en invitant à la fois les jeunes talents qui ont le plus souffert de la crise et les plus grands noms d’aujourd’hui qui les parrainent.

Grâce à l’aide de notre ami Jean-Paul Scarpitta, de la région Île de France, du groupe MC2I, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM, ce projet a pu voir le jour et se monter en un temps record.

Comment ont réagi les artistes à ce projet ?

Les artistes se sont tout de suite montrés très enthousiastes et surtout très impatients à l’idée de retrouver la scène.

La plupart d’entre eux n’avaient plus aucun engagement de l’été. Tous ont répondu présent de façon très spontanée. Nous aurions bien sûr aimé inviter encore plus d’artistes mais c’est déjà un pari assez fou d’organiser 20 soirées avec 70 musiciens en quelques semaines.

Pourquoi avez-vous choisi le Potager du Roi à Versailles ?

Nous souhaitions un lieu en plein air (pour que les gestes barrières puissent être respectés facilement) dans un endroit bucolique, ouvert à tous et chargé d’histoire. C’est un beau symbole de réaliser ce festival dans une école : Ecole nationale Supérieure du paysage. Aujourd’hui plus que jamais, nous nous questionnons sur nos habitudes et nos modes de vie. Le potager du roi est un lieu qui incarne une harmonie parfaitement « maîtrisée » entre l’homme et la nature. Ce lieu possède une aura unique. Il suffit de franchir les grilles pour ressentir au rythme des vergers, bassin et clairières, ces vibrations poétiques. Le jour de concerts, les 9 hectares du Potager seront réservés aux spectateurs, on peut même y apporter son pique-nique !

Est-ce un festival qui pourrait perdurer ou une édition spéciale lié au COVID-19 ?

C’est bien sûr une édition spéciale mais le lieu est magique et idéal pour organiser un festival d’été. Ce jardin fermé sonne naturellement bien. Bien sûr, si le public est au rendez vous la question de pérenniser cet événement se posera.

Le public a lui aussi beaucoup souffert durant cette période et c’est pour cette raison que nous voulions que les concerts soient gratuits. Il faut juste s’acquitter du droit d’entrée du jardin, 5 euros pour écouter David Fray, François-Frédéric Guy, les Quatuors Arod, Diotima, Paul Meyer, Renaud Capuçon, Fanny Ardant et bien d’autres… Au fond c’est assez exceptionnel !

Avez-vous un message à adresser au public ?

Venez nombreux, nous vous attendons dans ces jardins remarquables ! Vous pourrez pique-niquer entre les concerts et déambuler dans les allées et recoins de ce potager au charme inépuisable.

Et tout cela à 18 minutes de Paris en transport en commun.

Ce festival est solidaire et porteur d’un message optimiste. Malgré les contraintes, malgré le contexte, il nous est toujours permis d’inventer, de créer, d’insuffler joie et vitalité.

Propos recueillis par Victoria Okada

Du 11 juillet au 2 août. Informations sur le site du festival. Réservations obligatoires afin de respecter les conditions sanitaires.

visuel : affiche(s) du festival