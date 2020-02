Barthélémy Antoine Loeff : « J’ai un rapport assez fusionnel avec le grand Nord »

Dans le cadre de l’exposition Champs Libres qui se tient en ce moment et jusqu’au 18 juillet au Maif Social Club, 37 rue de Turenne, nous avons fondu pour le glacier en pleine expansion de Barthélémy Antoine Loeff. Rencontre.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Barthélémy Antoine Loeff, je suis plasticien, je travaille sur des enjeux technologiques et écologiques depuis un petit bout de temps, et en gros, pour faire simple, mes œuvres ont en commun de maintenir en vie artificiellement des processus qui sont en train de mourir ou en train de disparaître.

En face de vous se trouve Lisp of tree de Olga Kisseleva, qui est une re-création de la forêt amazonienne; est-ce que vous aussi, par votre oeuvre, vous essayez à la fois d’alerter et de faire en sorte que les choses s’arrêtent de s’arrêter ?

Non, on ne va pas réparer le climat comme cela. Ce n’est pas l’enjeu. Ce glacier, c’est une vanité. Le processus, la façon dont c’est montré, ça rappelle quand même toutes ces vanités, c’est quelque chose qu’on maintient en vie artificiellement, qu’on veut garder. Il y a cette idée aussi de faire repousser un embryon de glacier à l’intérieur d’un environnement contrôlé : c’est un microclimat qui est créé à l’intérieur d’une chambre à air, qui réagit à notre microclimat, donc à la présence d’êtres humains à l’extérieur, et ce glacier est créé avec une goutte d’eau qui tombe toutes les 30 minutes et qui vient alimenter ce petit glacier.

L’idée c’est plutôt de parler du temps qu’il a fallu pour que le système de la cryosphère actuelle existe. Il s’est conçu sur des millions d’années, cela a permis un équilibre qu’on connaît aujourd’hui, qui correspond à un climat qui est tempéré, qui est vivable, ce sont des thermostats fabuleux, ce sont les poumons. Il a fallu des millions d’années pour qu’elle soit créée et il a fallu un siècle environ pour qu’on voie le premier glacier officiellement reconnu comme ayant disparu à cause du réchauffement climatique. Je dis » officiellement » car il y a une plaque commémorative qui a été posée au pied de ce glacier-là, c’est Okjökull, en Islande : il a disparu en 2014.

Et donc, votre oeuvre est un hommage à ce glacier disparu ?

Il y a un peu de cette idée-là, oui. Il y a un peu cette idée de faire un hommage à un glacier disparu.

À la fois un hommage et une résurrection ?

Et une résurrection, oui. Mais, je ne peux pas prédire ce qui va se passer, je ne sais rien, nous savons juste que nos glaciers vont tous disparaître d’ici 200 ans et que d’ici un siècle ils auront perdu 80% de leur masse…

Vous avez commencé en disant que votre champ de recherche était l’écologie, mais est-ce que vous avez toujours travaillé la glace?

Cela fait très longtemps que je travaille sur la glace. J’ai un rapport assez fusionnel avec le grand Nord, avec l’Islande, notamment tout ce qui est insulaire et tout ce qui arrive d’humain (la vulnérabilité, etc.). Travailler la glace aujourd’hui, c’est parler d’un certain nombre de problèmes géopolitiques. Parce que l’or blanc de demain, ou plutôt, l’or bleu de demain, c’est l’eau… Si nos glaciers disparaissent, c’est quelques milliards de personnes qui vont se retrouver en position de stress hydrique. La responsabilité de conserver ce qui nous reste de notre cryosphère est énorme.

Vous présentez donc un glacier qui est sous cloche, comment ça marche ?

C’est la magie !

Cela j’en suis convaincue ! Mais, plaisanterie mise à part, pourquoi un seul ?

Un seul glacier ? Justement parce que c’est une vanité. S’il y en avait plusieurs, ce ne serait plus une vanité. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a un mini système froid qui permet de générer du -17°C au niveau de la base du glacier, et avant que vous me posiez la question : oui ça consomme de l’électricité, j’en suis conscient; du coup c’est un équilibre qui est très précaire parce que la consommation électrique est maîtrisée, cela représente à peu près 80 watts.

Cela ne chauffe pas ?

Si, ça chauffe de l’autre côté, forcément. Mais cela représente à peu près 80 watts en terme de consommation électrique, ce qui est un peu plus qu’un ordinateur portable allumé, pour donner une idée de l’échelle. Tout le monde a à peu près la même question : est-ce que ce n’est pas absurde de parler d’un problème écologique en consommant de l’électricité?

Je me suis arrêtée devant, sans penser à cela. J’étais juste saisie par la beauté.

Dans six mois elle aura complètement changé de forme. La glace va un petit peu fondre, va se modeler, va bouger, ça va s’arrondir je pense, c’est la première fois que je la présente, donc même moi je ne sais pas ce qui va se passer dans six mois ! Je l’ai fait tourner un mois et demi à l’atelier, je lui ai fait prendre toutes les formes possibles et imaginables.

Donc là elle a un mois et demi ?

Non elle n’a pas un mois et demi. Il y a un petit bloc de glace pour commencer la formation du glacier. Je l’aide. Une vingtaine de gouttes ont dû tomber depuis que le montage de l’expo a été fait. Le glacier va s’étendre un peu en hauteur mais pas de façon démentielle. C’est évident, car, comme je le disais tout à l’heure, c’est un environnement très précaire à l’intérieur. Le froid réel est fait au niveau de la plaque, et le froid se propage à l’intérieur du glaçon parce que c’est naturel mais il y a un moment où je vais atteindre un pic, c’est -à-dire que je ne vais pas pouvoir monter au-delà d’une certaine hauteur. Il fait déjà une température positive quand on est à la moitié de la cloche…

A suivre donc !

À suivre, exactement !

Visuel : © Edouard Richard / MAIF

L’exposition Champs Libres est à voir au Maif Social Club jusqu’au 18 juillet.