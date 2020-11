Agenda des vernissages et expos du 12 novembre

On commence à en avoir l’habitude, les évènements regroupés ici se déroulent tous en ligne. Les mesures sanitaires prises par le gouvernement entravent tous les jours un peu plus nos libertés. La culture se débat tant bien que mal en ces temps où les rassemblements culturels sont en grande majorité interdits. Il est donc d’autant plus important de ne surtout pas se priver, et de profiter un maximum de ces expositions et vernissages en ligne.

Exposition Joan Miro en réalité virtuelle – Centre Pompidou

Le peintre catalan du 20ème siècle se voit consacrer une exposition au Centre Pompidou depuis quelques jours. C’est son triptyque monomaniaque autour du bleu (Bleu I, Bleu II et Bleu III) qui est présenté à 360° directement sur le site du centre, sans inscription. Dévoilée pour la première fois en 1961 au Musée national d’art moderne, l’exposition est reprise ici dans un dispositif résolument moderne et commentée d’une nouvelle lecture.

Exposition virtuelle photographes du 20e et du 21e – Christie’s Paris

En marge d’une vente aux enchères qui a lieu le 13 novembre en présentiel (sait-on jamais), Christie’s Paris vous permet de réaliser une visite virtuelle 3D des œuvres. Des photographes parmi les plus importants du 20e et du 21e siècle sont mis à l’honneur (Stephen Shore, Irving Penn, Wolfgang Tillmans entre autres). La mode demeure le fil conducteur de cette exposition à retrouver avec ce lien.

Carolyn Carlson à la Galerie Isabelle Gounod – Slash Paris

Depuis le 16 octobre l’artiste, danseuse et chorégraphe américaine est à l’honneur à la Galerie Isabelle Gounod. Ses dessins calligraphiques réalisés sur différents supports sont toujours inspirés par cette idée de geste, de mouvement. Les œuvres de la dernière exposition de Carolyn Carlson sont à retrouver en ligne avec Slash-Paris en attendant une espérée réouverture des galeries.

Elles X Paris Photo

La foire d’art photographique, initialement prévue au Grand Palais, opte pour une édition numérique du 12 au 15 novembre ( à retrouver ici ) . Les femmes photographes sont à l’honneur pour cette édition. Paris Photo s’associe avec Elles pour un évènement qui met en lumière la gente féminine, et questionne leur place au sein d’un milieu encore trop machiste. De nombreuses interviews d’artistes (à retrouver sur la chaine Youtube de Fisheye le mag) sont programmées en plus des conférences qui mettent en lumière l’œuvre de femmes photographes. Le 14 novembre est organisé une table ronde autour de la sortie de l’ouvrage Une histoire mondiale des femmes photographes de Luce Lebart et Marie Robert. Il est nécessaire de s’inscrire à cette table ronde via ce lien.

Visuel ©Christian Heindel Creative commons