Vérino de retour sur scène dans Focus

Fan des vidéos hebdomadaires de sa chaine YouTube, « Dis donc internet », nous ne pouvions pas louper son one man show. C’est parti pour rire avec Vérino au Grand Point Virgule à Paris, vous n’allez pas être déçus ! Si vous ne le connaissez pas, c’est le moment de le découvrir. Cette humoriste s’interroge brillamment sur la société et la critique avec un second degré bien à lui.

Un spectacle drôle, vif et engagé

Ce spectacle, c’est une soirée entre amis. Avec son sourire charmant et ses discours engagés, Vérino nous parle de politique, d’actualité et de son quotidien. En 1h, il nous raconte sa vie et ses pensées, ses enfants, sa femme et son incompréhension de la société. Certain pourrait le qualifier de Gaspard Proust aimable. La mort, l’écologie, l’euthanasie, les balades avec ses enfants, ce spectacle explore tous les aspects de nos vies de façon fun et intelligente. Avec son regard pointu sur le monde, une autodérision et un sarcasme finement manié il nous fait rire de tout. Son humour, parfois noir, en séduira plus d’un !

Le phénomène Vérino

Vérino cumule plus de 150 millions de vues sur Youtube avec Dis donc internet et Stand up de Salon, développé pendant le confinement. Vérino n’en est pas à son coup d’essai. Focus est son troisième spectacle. Son précédent spectacle, en 2016, avait fait un triomphe à Paris et en tournée avec plus de 900 représentations.

Information pratique

u 19 mai au 13 novembre 2021 puis en tournée dans toute la France. Retrouvez les dates de sa tournée sur son site internet Les jeudis, vendredis et samedis soir, au Grand Point Virgule à Paris, d

Et, n’oubliez pas d’aller jeter un coup d’œil à sa page Youtube

Visuel : Affiche de Focus, son dernier spectacle