Un biopic sur Jeff Buckley se prépare

Près de 25 ans après sa mort tragique, un biopic serait en préparation sur la vie de l’auteur compositeur et interprète Jeff Buckley. Co-produit par sa mère et réalisé par Orian Williams » Everybody Here Wants You » retracera son histoire extraordinaire, de son statut compliqué de « fils de » à sa carrière fulgurante.

C omète du rock

Etoile filante de la musique américaine, Jeff Buckley naît en 1966 et décède accidentellement en 1997, à seulement 30 ans. Son père, Tim Buckley, lui-même musicien ne le reconnaîtra jamais vraiment, ni en tant que fils, ni en tant qu’artiste. C’est sa mère qui l’introduit à la musique, jouant Rachmaninov au piano, lui faisant écouter aussi bien Barbara Streisand que Joni Mitchell; sa passion grandissante c’est avec la télévision qu’il entend Simon and Garfunkel, les Moody Blues, les Doors ou Led Zeppelin. Toutes ces références dessinent le paysage nuancé d’une écriture, une voix, un style qui n’appartiennent qu’à lui. Grace est le seul album diffusé de son vivant, sorti en 1994 il comprend les titres légendaires de Lilac Wine, Everybody Here Wants You, Hallelujah et Eternal Life. En 1998 paraissent les premières sessions d’enregistrement de l’album Sketches For My Sweetheart The Drunk, album dont la préparation a brutalement été interrompue en 1997 par la mort du chanteur. En 2016, l’album You an I sort, principalement composé de reprises, sur lesquels résonnent encore la sensibilité vocale et musicale de Jeff Buckley.

La question de la fidélité

En 2001 une rumeur annonçait Brad Pitt dans la peau du chanteur mais Mary Guibert, la mère de Jeff Buckley refusa que le film ne se fît. Si en 2012 un premier biopic voit effectivement le jour « Greetings from Tim Buckley », réalisé par Dan Algrant celui-si s’intéresse plus particulièrement à la relation que le fils entretenait au père. La mère de Jeff Buckley déclare que la version actuellement en préparation « sera la seule adaptation officielle de l’histoire de Jeff dont je peux promettre à ses fans qu’elle sera fidèle à lui et à son héritage. Heureusement, ma détermination à réunir tous les bons participants, quel que soit le temps qu’il aura fallu, est sur le point d’aboutir de la meilleure façon possible », a déclaré Mary Guibert, la mère de l’artiste défunt et coproductrice sur le projet. Initié en 2011, le projet est aujourd’hui confirmé. Il sera réalisé par Orian Williams, et interprété par l’acteur Reeve Carney, connu pour le rôle de Dorian Gray dans la série Penny Dreadful de 2014-2016.

