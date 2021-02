Super Bowl : une 55ème édition majestueuse

Dans la nuit de dimanche à lundi avait lieu la nouvelle édition du Super Bowl, une des plus célèbres rencontres sportives du monde. Tous les yeux étaient rivés sur le terrain où les Buccaneers et les Chiefs s’affrontaient… mais aussi et surtout sur le spectacle de la mi-temps, assuré par The Weeknd.

C’est un « show » sensationnel que l’artiste RnB a livré. Près de 23 000 spectateurs étaient présents, bien loin des 70 000 habituels. Après les Who, Lady Gaga ou encore Shakira et Jennifer Lopez, c’était au tour de l’artiste-interprète compositeur canadien d’investir la scène. Et quelle scène ! Des décors d’abord acidulés, rappelant le Las Vegas des années 80. The Weeknd apparait, magistral dans une voiture d’époque, élégant dans son costume rouge er noir qui n’est pas sans rappeler celui de Michael Jackson. Puis, le chœur et l’orchestre se révèlent : nombreux, casqués (c’est presque si l’on s’était attendu à l’arrivée des Daft Punk, avec qui The Weeknd a déjà collaboré). Son univers mystérieux a été justement transposé. Labyrinthe étincelant, néons venus d’un ancien temps, centaine de danseurs au visage entièrement bandé… La scène brillait de mille feux, également de par la performance vocale de l’artiste, marquée par une présence quasi inexistante d’autotune, un « détail » qui divisa le public, entre enchantement et moquerie.

Nombre de comparaisons à Michael Jackson (qui se produisit sur la même scène en 1992) ne tardèrent pas à fleurir les réseaux sociaux : costume à paillettes, mimiques et chorégraphies, en passant même par le grain de voix, beaucoup furent impressionnés. Un hommage sans aucun doute voulu, amoureux, le King of Pop ayant toujours été une de ses principales inspirations vocales et scéniques. Mais le clou du spectacle résidait en sa toute fin (la « setlist » choisie balayait l’entière discographie du chanteur, de ses débuts avec House of Balloons à son dernier album After Hours), avec une chorégraphie endiablée à même le terrain. Une apothéose signant la fin du parcours initiatique de The Weeknd (dont le choix de la setlist n’était pas un hasard) et duquel les traditionnels feux d’artifices vinrent ponctuer les 14 minutes de show. Un spectacle de mi-temps qui mit également en avant la prestation poétique d’Amanda Gorman (révélée lors de l’investiture du Président Joseph Biden le 20 janvier dernier), qui a livré un texte touchant sur trois « héros anonymes » de la pandémie. Une première pour une poétesse.

Un spectacle qui porta peut-être chance aux Buccaneers de Tampa Bay et à sa figure de proue Tom Brady, puisqu’ils remportèrent cette 55ème édition, 31 à 9. Quant à The Weeknd, nul doute que cette performance aura marqué les esprits, lui qui a été boycotté de la prochaine édition des Grammy Awards.

Visuel : pochette de l’album After Hours.