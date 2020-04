Pour un confinement magique : Harry Potter débarque chez vous

Tous les fans du sorcier à lunettes sont en ébullition depuis mercredi 1er avril, lorsque J.K. Rowling a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme : Harry Potter at Home.

Alors que le confinement a déjà commencé depuis plusieurs semaines, et que beaucoup de parents et de professeurs commencent à se sentir un peu dépassés par les événements, l’auteure sans doute la plus connue au monde arrive à la rescousse, comme par magie. Comment occuper les enfants en dehors de heures où ils travaillent, comment les intéresser grâce à de nouveaux contenus de cours ? Ce sont toutes ces questions qui ont intéressé les concepteurs du site internet. Accessible depuis la plateforme déjà bien connue Wizarding World (anciennement Pottermore), cette nouvelle mise en place propose de petites activités pour occuper les petits moldus.

Avec des quiz, des ateliers créatifs développés en partenariat avec d’autres sites, des mots mêlés, des mots croisés, et bien évidemment tout le contenu officiel du site qui comporte des informations et des anecdotes pour enrichir l’univers, il y a de quoi occuper les jeunes, et les moins jeunes, qu’ils soient lecteurs confirmés ou novices de la saga.

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle ! En effet, la créatrice de Ron, Hermione et tous les autres a également annoncé mettre à disposition des enseignants les sept tomes de la saga afin qu’ils puissent les utiliser pour des lectures ou des cours. De plus, le premier tome, Harry Potter à l’école des sorciers, est désormais disponible en audiobook sur la plateforme audible, et la version écrite devrait suivre sur un autre site dans peu de temps.

Une très bonne nouvelle donc, qui survient quelques jours après la sortie de l’audiobook Les contes de Beedle le Bard, lu par certains des acteurs des différents films de l’univers. Seul petit bémol, la plateforme Harry Potter at Home, ainsi que Les Contes ne sont accessibles qu’en anglais. Mais cela peut également être une bonne façon d’apprendre en s’amusant pour les sorciers en herbe les plus avertis !

Visuel : Page d’accueil Harry Potter at Home ©Wizarding World