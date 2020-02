Palmarès des BAFTA 2020

La 73e cérémonie des BAFA (British Academy Film Awards) avait lieu le 2 février à Londres. Le palmarès des récompenses y a été dévoilé.

Comme chaque année, organisée par la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), la célèbre cérémonie dédiée au cinéma britannique se déroule quelques jours avant la remise des Oscars. Se déroulant au Royal Albert Hall de Londres, la soirée a réservé plusieurs surprises car le film le plus nominé n’est pas celui qui a gagné le plus de trophées !

Le thriller psychologique de Todd Phillips, Joker, ayant pourtant obtenu onze nominations, repart ainsi avec trois prix dont celui du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix.

Et c’est l’enfant du pays, le londonien Sam Mendes et son film 1917 qui est sur la plus haute marche du podium. Déjà récompensé de deux statuettes aux Golden Globes, le film de guerre britannique, nominé neuf fois, obtient, à Londres, sept récompenses.

Et le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, pourtant fort de ses dix nominations, est quant à lui reparti presque bredouille : seul Brad Pitt décroche le prix meilleur acteur dans un second rôle.

Quelques gagnants …

Meilleur film : 1917



Meilleur film étranger : Parasite



Meilleur documentaire : Pour Sama



Meilleur film d’animation : Klaus



Meilleur réalisateur : Sam Mendes pour 1917



Meilleur scénario original : Han Jin Won, Bong Joon-Ho pour Parasite



Meilleure actrice : Renée Zellweger pour Judy



Meilleur acteur : Joaquin Phoenix pour Joker



Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern pour Marriage Story



Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt pour Once Upon A Time… In Hollywood



Meilleure bande originale : Hildur Gu?nadóttir pour Joker



Star montante : Micheal Ward

La suite du palmarès est à retrouver ici.

Visuel : © Affiche 1917 – Universal Pictures