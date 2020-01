Les studios Ghibli sur Netflix !

À partir du 1er février, les merveilleux films animés des studio Ghibli seront lancés sur Netflix ! Voici ce qui se prépare.

Netflix a décroché les droits de diffusion des studios Ghibli, co-créés par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. C’est l’occasion rêvée de voir et revoir, au creux de l’hiver, ces films qui réchauffent et tirent toujours une petite larme : en effet, ces films d’animation sont de belles fables écologiques, hymnes à l’amitié et à la tendresse, mêlant courage et poésie tout en interrogeant le monde. Ce qui est extraordinaire, c’est qu’il est toujours possible d’en découvrir de nouveaux; ceux qui étaient passés entre les filets et avaient échappés à votre attention acérée.

Afin que les célèbres films d’animation ne soient pas déversés tous d’un coup et qu’il soit possible de se réjouir petit à petit, trois vagues seront programmées. Et ce sera fait avec précision : tous les films seront sous-titrés en 28 langues et doublés en 20 langues différentes ! Ainsi, le plus grands enfants pourront découvrir la beauté de la langue japonaise.

Voici enfin l’ordre d’apparition dans lequel nous aurons l’honneur de voir arriver ces pépites animées :

1er février 2020 :

Le Château dans le ciel (1986)

Mon Voisin Totoro (1988)

Kiki la petite sorcière (1989)

Souvenir goutte à goutte (1991)

Porco Rosso (1992)

Je peux entendre l’océan (1993)

Les Contes de Terremer (2006)

1er mars 2020 :

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Princesse Mononoké (1997)

Mes voisins les Yamada (1999)

Le Voyage de Chihiro (2001)

Le Royaume des chats (2002)

Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010)

Le Conte de la princesse Kaguya (2013)

1er avril 2020 :

Pompoko (1994)

Si tu tends l’oreille (1995)

Le Château ambulant (2004)

Ponyo sur la falaise (2008)

La Colline aux coquelicots (2011)

Le vent se lève (2013)

Souvenirs de Marnie (2014)

C’est bientôt le 1er février, non ?

Visuels : Affiches des films