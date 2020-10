Les spectacles maintenus pendant le confinement culturel

Avec le couvre-feu tombe un nouveau couperet sur les salles de spectacles. Si la situation est plus facile à gérer pour celles dont la représentation était déjà à 19h, plusieurs autres réussissent à se retourner en avançant leur programmation.

Théâtre et danse

Toutes les représentations de la performance de Jean-Christophe Meurisse et des Chiens de Navarre, La Peste, c’est Camus, mais la grippe, est-ce Pagnol ? présentée au Théâtre des Bouffes du Nord du vendredi 16 octobre au samedi 24 octobre auront lieu à 19h (au lieu de 20h30), et ce dès le vendredi 16 octobre. L’horaire des matinées, fixé à 16h samedi 17, dimanche 18 et samedi 24 octobre, reste inchangé. La durée de la pièce est d’une heure.

Au Festival Move du Centre Pompidou, vous pourrez toujours voir les performances se tenant à 18H30 et à 19h. L’édition 2020 se concentre sur le handicap et se devait se dérouler de 11h à 21h, ce sera donc 20h pour la clôture. Nora Turato présentera donc bien Wow this huge wooden horse is great, 2020, du 28 au 31 à 19H au Forum -1

Au Théâtre du Rond-Point, l’horaire des représentations du spectacle Exécuteur 14 est avancé à 18h30 du samedi 17 au vendredi 23 octobre. La dernière représentation de La Visite, prévue le samedi 17, aura lieu à 19 h au lieu de 20h.

Des modifications aussi à la MC93 dès ce week-end : le spectacle de Bérangère Vantusso Comprendre la vie passe de 16h à 14h samedi 17 et dimanche 18 ; Mon corps, c’est le monde, Gildas Milin, passe pour sa part à 17h ces mêmes jours.

La générale de presse de Liza et Moi au Théâtre La Reine Blanche, qui saisit des relations intimes entre mère et fille, est maintenue vendredi 13 novembre à 14h30. La pièce jouera au moins les dimanche à 16h et cherche à organiser d’autres dates.

Lyrique :

Signe effrayant, prévu le premier jour des restrictions, il en a fallu de peu pour que le concert solidaire UNiSSON à l’Opéra Comique dédié aux artistes lyriques en difficulté en raison des conséquences de la pandémie soit purement et simplement annulé ! Il est finalement avancé à 17 h et durera 1H45.

L’Opéra comique annonce que les représentations d’Hippolyte et Aricie de Rameau (durée : 3h15) dirigé par Raphaël Pichon sont maintenues sur toute la période avec de nouvelles dates et un nouvel horaire. Toutes les représentations (mercredi 11 novembre (date de première avancée), samedi 14 novembre, dimanche 15 novembre, mercredi 18 novembre, samedi 21 novembre et dimanche 22 novembre) commenceront à 15h.

L’Opéra National de Montpellier, ville en zone rouge et touchée par le couvre-feu, avance aussi ses spectacles d’octobre et novembre, afin que le public quitte l’établissement avant 20h15. Le Dandy Symphonique, L’héroïque, Journal d’un disparu, Beethoven intime, les aventures du Roi Pausale, l’Odyssée Manhwa et Passion seront joués à 18h30 et Amadeus live à 19h.

La représentation de Pénélope du 23 octobre au Capitole de Toulouse est avancée à 18h.

Les dernières représentations de L’Heure espagnole à l’Opéra de Lyon sont maintenues mais la représentation de samedi 17 octobre, initialement prévue à 20h est avancée à 19h pour une fin de spectacle annoncée à 20h.

Musique classique :

La Métropole Européenne de Lille étant concernée par la période du couvre-feu imposé, la direction de l’Orchestre National de Lille confirme le maintien de tous les concerts lillois : seule l’heure du début est modifiée pour les spectacles en soirée – à 18h45 – afin de garantir un retour de tous avant 21h. Ainsi de Pavane pour Georges V dirigé par Jean-Claude Casadesus qui jouera à 18h45 le 22 octobre et 17h le 25. Le week-end de Ciné-concerts Hitchcock voit Psychose le 30 octobre joué à 18h et Vertigo** le 31 octobre à 17h30. Le concert Émerveillement poétique du 5 novembre avec Alexander Gavrylyuk joue à 18h45, de même pour Émotions beethovéniennes le 12 novemre, avec un concert supplémentaire ke 14 à 18h30. Ce sera 18h45 aussi pour « À la française » et « François, Richard, Wolfgang et Dimitri » avec François Leleux, direction et hautbois les 18 et 26 novembre.

Le château de Fontainebleau inaugure ce dimanche 18 octobre à 11 h et à 15 h la résidence du chef Thomas Engelbrock et le Chœur et l’Ensemble Balthazar-Neumann qu’il a fondés respectivement en 1991 et 1995. Les premiers concerts sont sous le thème de « la Renaissance à Fontainebleau », alors que les deux autres concerts les 8 et 9 mai 2021 ont pour thème « Napoléon et Egypte ». Informations et réservations sont ici.

En ce qui concerne la Philharmonie de Paris, l’horaire des concerts sont avancés pour les trois prochains jours. Ainsi, les concerts de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris du samedi 17 octobre et de l’Orchestre de Paris du lundi 19 octobre, initialement prévus à 20h30, débuteront à 18h30. La suite du calendrier sera communiqué prochainement. Il est donc indispensable de consulter régulièrement le site de la Philharmonie si vous avez des concerts prévus en soirée dans les semaines à venir.

Humour :

Morgane Cadignan qui se produit le jeudi, vendredi et samedi à 20h au Théâtre le Métropole depuis la rentrée continuera à jouer son spectacle mais les vendredis et samedis à 19h.

Fanny Ruwet maintient également ses shows le mardi soir à La Nouvelle Seine, mais à 19h15 au lieu de 20h, tout comme Camille Lellouche qui jouera bien ses 5 prochaines dates au Théâtre de Paris en commençant son spectacle à 19h.

Les intemporels

Le Crazy Horse a tout de suite annonçait qu’il maintenait ses spectacles … en journée avec des revues de « toute confiance » aux normes sanitaires, jouant à 15h30 et 18h, le Samedi et le dimanche. En bonus, une offre « We are back » avec du champ à rapporter chez soi et une coupe aux couleurs de la maison.

