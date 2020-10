L’agenda du week-end des 17 et 18 octobre

A partir de ce week-end, les nuits seront plus courtes dans plusieurs métropoles, mais les journées sont heureusement pleines de promesses culturelles.

« Fêtes et Fastes » au Château Vaux-le-Vicomte

Vaux-le-Vicomte en lumières revient pour une 15ème édition du 17 octobre 2020 au 3 janvier 2021. Cette année, le château célèbre les fêtes et les fastes. Au programme donc, des salles entièrement décorées, chacune en écho à une tradition : des banquets, des réceptions éclatantes, des bals dansants… Des images animées et une bande-son adaptée raconteront les grands moments de l’existence du Château, afin de vivre une expérience totalement immersive.

Semaine de la critique à la Cinémathèque

N’ayant pas pu se tenir physiquement à Cannes en mai 2020, la 59e édition de la Semaine de la critique poursuit toutefois sont travail de mise en lumière de talents émergents en initiant un programme « d’accompagnement hors les murs conçu sur mesure ». Le Délégué Général, Charles Tesson, ainsi que son comité de sélection, ont ainsi retenu 5 longs métrages et 10 courts métrages qui bénéficient du label « Semaine de la critique 2020 » et son présentés en ce moment en avant-première à la Cinémathèque Française.

Paul B. Preciado au Centre Pompidou

Ce week-end et jusqu’à lundi, Paul.B Preciado propose un séminaire public au Centre Pompidou autour d’une « nouvelle histoire de la sexualité », quarante ans après l’ouvrage de Michel Foucault (Histoire de la sexualité, 1976). Ce séminaire se veut, explique le philosophe, une invitation au dépassement « de la logique de la politique d’identité (…) qui nous essentialise et nous atomise », afin de « commencer à construire un projet révolutionnaire de transformation anti-patriarcale, antiraciste et d’écologie politique radicale ».

Journées nationales de l’architecture

Cette année encore, le conseil national de l’ordre des architectes a renouvelé son partenariat avec les Journées nationales de l’architecture afin de permettre au grand public d’aller à la rencontre des architectes de France le temps d’un week-end. Sur l’ensemble du territoire seront ainsi organisés des débats avec les acteurs de l’architecture, visites de leurs agences, chantiers, balades urbaines ou encore ateliers pédagogiques afin de découvrir ou d’approfondir sa connaissance du métier d’architecte.

Les Journées se déplacent près de chez vous du 16 au 18 octobre. Plus d’informations ici.