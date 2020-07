Les secrets du château du Windsor

France 2 lance son nouveau programme présenté par Stéphane Bern sur des lieux de pouvoir légendaires, Si Les Murs Pouvaient Parler. Le premier épisode, ce soir à 21h05, sur le majestueux château de Windsor, demeure de la famille royale britannique depuis des générations.

Construit en 1070 par Guillaume le Conquérant, le château de Windsor est devenu au fil des siècles un symbole de la monarchie et le théâtre des grands événements de la famille royale britannique. Au travers d’archives et de témoignages d’experts, le documentaire retrace la vie des murs de cette bâtisse impressionnante située à 35 kilomètres de Londres. Au départ simple constructions médiévale surplombant les alentours, Windsor est devenu une véritable forteresse gothique, expression de la puissance du pays. Les animations 3D et les représentations d’époques permettent d’imaginer la vie de château et le rôle de ce lieu mythique à travers le temps, de la guerre de Cent Ans au mariage du prince Harry avec Meghan Markle, en passant par le règne de la reine Victoria.

Les traces du temps ainsi que les différents aménagements et rénovations en font un lieu original d’une richesse inestimable pour le patrimoine britannique. On y trouve une incroyable collection d’œuvres et d’objets d’art pouvant remonter jusqu’au XVe siècle, ainsi qu’un mobilier majoritairement d’origine française, du fait de l’influence de Louis XIV sur la rénovation de Windsor par Charles II à la fin du XVIIe siècle. Victime d’un incendie ravageur en 1992, l’aile nord du bâtiment est rénovée à l’identique, à l’exception du hall Saint-George, complètement détruit par les flammes, qu’on transforme dans un style gothique moderne unique et très intéressant du point de vue architectural.

Enfin, le château de Windsor est avant tout un lieu de résidence, une maison pour la reine Elisabeth II qui y passe beaucoup de temps dans son enfance et encore aujourd’hui. La famille royale change de nom pour prendre celui de Windsor pendant la Première Guerre mondiale et est ainsi liée au château de manière indéfectible. La reine, tout comme ses prédécesseurs avant elle, en fait un lieu de pouvoir particulier en y accueillant des dirigeants étrangers lors de rencontres hautement symboliques.

La Maison Blanche, le Kremlin et le Palais Bourbon sont au programme des prochains épisodes de l’émission documentaire.

Si Les Murs de Windsor Pouvaient Parler, Mardi 21 juillet à 21h05, sur France 2.

Visuel : © Diliff