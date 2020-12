Le réalisateur de comédies Philippe Clair est mort

Cinéaste à succès dans les années 70-80, il s’est éteint à 90 ans et avec lui une période entière du cinéma s’est éteinte. Ses comédies comme Par où t’es rentré ? On t’a pas vu sortir, ou Plus beau que moi, tu meurs, avec Aldo Maccione, ont marqué le cinéma français.

Né au Maroc, Philippe Clair s’établit à Paris dans les années 50 pour étudier la comédie au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Puis, il écrit et joue des spectacles marqués par l’humour noir. Il réalise son premier long-métrage en 1965 Déclic et des claques, avec Annie Girardot ainsi que La Grande Java en 1970. Avec ce film, il finit de se trouver dans la troupe des Charlots des amis spirituels dans tout le burlesque, les gags… qui vont parfois jusqu’à la vulgarité, ce qui ne plaît pas toujours à la critique. Avec Le Führer en folie, sorti en 1974, il atteint le sommet de son art.

Certains films, typés nanar, resteront culte dans le cinéma français. Par où t’es rentré ? On t’a pas vu sortir, par exemple, avec la star américaine Jerry Lewis, ou Si tu vas à Rio… tu meurs, en 1987, avec Aldo Maccione. Son film Plus beau que moi, tu meurs fait plus de 3 millions d’entrées en 1982.

En 1989, il sort un film plus dramatique, L’aventure extraordinaire d’un papa peur ordinaire, son 16ème film, puis il cesse totalement de réaliser.Il confiera que ce film fut un échec. Beaucoup plus tard, en 2018, il publie un livre d’entretiens et revient sur sa carrière et sur le mépris des critiques envers son œuvre. Enfin, une pétition est lancée en 2019 pour permettre à ses films de sortir en DVD.

