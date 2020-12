Hugo Barriol tout en douceur dans « Hey Love »

Après avoir sorti son premier album « Yellow » en 2019, Hugo Barriol revient avec son second EP « Hey Love » composé de mélodies harmonieuses.

Le conte de fée se poursuit pour Hugo Barriol qui chantait encore dans le métro il y a quelques années, avant de signer chez le label Naïve. Le chanteur, originaire de Saint-Etienne, vient de sortir son deuxième EP Hey Love disponible depuis le 20 novembre 2020. Ce nouveau projet succède à On the Road, son premier EP sorti en 2017.

Hugo Barriol est un artiste talentueux qui puise sa force dans ses voyages notamment en Australie et à Londres où il s’est installé en 2019. Attiré et inspiré par la musique anglophone, le jeune artiste de 31 ans veut se challenger en écrivant plus et mieux. « Les Anglais sont probablement les meilleurs en musique. Y vivre, les côtoyer me permettrait de progresser », dit-il dans sa bio.

Durant l’automne/hiver 2019/2020, le chanteur s’est confiné dans sa chambre londonienne pour composer les titres de son EP. Ces chansons racontent ce moment dans une relation où les promesses et les certitudes basculent, où ne sait plus ce qu’il faut faire ni à qui se rattacher. C’est le moment entre les deux, l’avant, l’après, le vide, les regrets, l’incertitude et peut-être la fin. « Je me tourne toujours vers la musique quand ça ne va pas, changer le mal en bien ou au moins essayer d’en faire quelque chose de beau », explique le chanteur.

Pour la réalisation de cet EP, Hugo Barriol est retourné dans l’église du Church Studio à Londres qui a vu naître son album Yellow en 2019. Il souhaitait travailler à nouveau avec le producteur anglais Ian Grimble qui avait si bien compris le chemin artistique du chanteur.

À travers les chansons « Stay », « Hey Love » qu’il interprète en solo puis en duo avec la chanteuse Joe Bel, ou encore « Don’t Let Me Down », Hugo Barriol dégage une voix douce, envoûtante, sensible mais aussi rythmée et puissante.

Avec Hey Love, Hugo Barriol, qui s’est imposé comme l’un des talents les plus inattendus de la scène française, continue de nous surprendre et de nous faire voyager au travers de textes forts et mélodies célestes.

Visuels : Grabuge Agency

Hugo Barriol, Hey Love (6 titres)=Hey Love, Don’t Let Me Down, Stay, From Love to Dust, Hey Love feat. Joe Bel (French Edit), Hey Love (Reworked).

