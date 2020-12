Lancement d’une nouvelle plateforme pour la santé sexuelle

Sida info service répond à toutes vos questions en matière de sexualité, tout cela dans une démarche inclusive.



L’éducation sexuelle reste encore abordée assez rapidement et d’une manière hétéronormée. Il est évident que la connaissance de la sexualité aussi bien de soi-même que celle des autres est encore parfois floue pour de nombreuses personnes. Alors pour répondre aux interrogations et aux cas spécifiques à chacun, Sida info service propose la plateforme Sexualité-info-service . Cette nouvelle plateforme s’engage à aborder la sexualité pour et de n’importe quelle personne, sans distinctions.

La sexualité des personnes LGBT est bien entendue présente, rappelons en ce 1er décembre que la lutte contre le VIH continue toujours , tout comme la sexualité des personnes âgées, des personnes handicapées, etc… Sexualité-info-service donne réponse à vos questions en 48h dans un espace sécurisé et bienveillant. L’équipe formée sur la santé sexuelle est bien évidemment là pour vous accompagner, mais vous pouvez également échanger sur un chat pour vous sentir encore moins seul.

Visuel : © Marcos Castellano Creative commons