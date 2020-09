Le Bourgeois Gentilhomme de l’Opera comique repoussé

Suite à un cas de Covid dans l’équipe artistique, les représentations du Bourgeois Gentilhomme qui aurait dû commencer hier sont annulées au moins jusqu’au 2 octobre.

Jérôme Deschamps à la mise en scène et au jeu, dans s’il vous plait le rôle de Monsieur Jourdain et Marc Minkowski à la baguette devaient s’amuser « avec tendresse et poésie de ce bourgeois qui se veut gentilhomme et pourtant condamné à être dupé, jusqu’à croire marier sa fille au fils du Grand Turc. »

La dernière comédie ballet de Molière devrait être montrée de façon fidèle en mêlant Théâtre, musique, danse et art lyrique.

Si vous aviez pris des places pour les représentations allant jusqu’au 2 octobre inclus, l’Opera Comique va procéder au remboursement de vos places. Pour traiter votre dossier au plus vite, ils ont besoin de recevoir votre RIB, par mail ([email protected]) ou par courrier ( Opéra Comique – Billetterie / Remboursement – Place Boieldieu – 75002 Paris).

Visuel : ©Opera Comique