Le manifeste politique abracadabrant de Sylvain Creuzevault à l’Odeon, théâtre de l’Europe.

Le metteur en scène associé de l’Odeon s’empare du monologue du Grand Inquisiteur, point de départ à une farce philosophico-politique.

Creuzevault se plonge dans Fiodor Dostoïevski

Il avait créé en mode foutraque une pièce autour des Démons de Dostoievski. A l’Odeon en préambule à son adaptation en novembre prochain de Les Frères Karamazov, Syvain Creuzevault a choisi d’ajouter, au vu de la crise sanitaire, Le Grand Inquisiteur, un des chapitres des Frères Karamazov revisité version burlesque et gore. Le long monologue philosophique où le frère ainé Yvan imagine pour son jeune frère candide Aliocha le retour du Christ au milieu de l’inquisition, devient un spectacle entre Rocky Horror Picture Show et un séminaire underground. Le Christ y est reconnu comme le messie alors que le vieil inquisiteur dressera un réquisitoire contre cet homme qui réalise des miracles. Le sacrifice Christique et la cardinalité de l’amour de son prochain feront place à la centralité de la liberté individuelle. Sous le regard d’un pape déboussolé se posera l’arbitrage entre liberté individuelle et sécurité, rappel de nos dilemmes d’aujourd’hui. L’ensemble est verbeux, un peu lourd toutefois d’autant que c’est la traduction d’André Markovitz qui a été préférée à celle plus légère de Henri Mongault.

Auschwitz serait une question

Au deuxième acte, Creuzevault tient une conférence de politique où il confronte le grand Inquisiteur au Penser est fondamentalement coupable d’Heiner Müller ; il place les mots de Dostoïevski dans la bouche de Staline, Marx, de Thatcher ou de Trump. Entre deux pitreries, nous sommes édifiés que Auschwitz est l’autel du capitalisme, que le communisme est un individualisme, que le capitalisme est un collectivisme et qu’enfin la découverte de la solitude consubstantielle à nos existences fut offerte vertueusement par le communisme.

Le manifeste est étrange, parfois sauvé par une danse folle des personnages défendue par des comédiens à la tâche.

Emoins de deux heures (trop) verbeuses, Sylvain Creuzevalt nous aura fait rire de ses trouvailles scéniques et des clowneries de ses comédiens. A la fin nous apprendrons que le vrai prophète n’est pas Jesus Christ mais Karl Marx, un théâtre burlesque pour initiés.

Le Grand Inquisiteur

d’après Fédor Dostoïevski

Mise en scène et adaptation Sylvain Creuzevault

Théâtre de l’Odéon

Crédit Photo Simon Gosselin