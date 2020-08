L’agenda spectaculaire du 5 septembre 2020

Visiblement c’est la rentrée, et tous les lieux se passent le mot : le 5 septembre est le D Day ! A vos agendas, il faudra être shiva pour tout voir, mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons préparé un programme heure par heure !

Au réveil, ou à la fin d’une nuit blanche, vous vous rendrez à L’Atelier de Paris pour un réveil théâtral à l’aube assuré par Uneo uplusi eurstragé dies de Gwenaël Morin, en collaboration avec le Festival d’Automne qui débute donc son édition 2020 aux aurores. Une ouverture tragique si il en est puisqu’il s’agit de la mort de trois héros antiques : Ajax, d’Antigone et d’Héraclès. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

A 11H, les mélomanes iront voir en famille Duologie, un pas de deux pour une flûtiste et un harmoniciste. Laurent Maur et Emilie Calmé nous entraîne dans la beauté de leur sorte de cinéma muet. A voir dans la Cour de la Mairie du 1er arrondissement- 4 Place du Louvre et c’est gratuit.

/// Pause dej//

Entre 14h et 16h, courrez voir Didier Ruiz au Maif Social Club qui propose comme il sait si bien le faire une performance sur Le grand bazar des savoirs. Et cela est programmé à l’occasion des Traversées du Marais

En fin d’après-midi, toujours dans le cadre du festival Les traversées du Marais, le Musée national Picasso-Paris présente GAGA DANCE, des ateliers de danse pour tous. Cela se passe à 18 heures, entrée libre à 17H30.

Si vous préférez être spectateur qu’acteur, vous irez plutôt, à 18H30 voir le très urbain « Heroes, prélude » de Radhouane El Meddeb sur le parvis de l’IMA

Le soir, comme vous en aurez marre de la danse et du théâtre, vous sauterez dans le RER C à Saint-Michel pour aller écouter de la pop au Domaine de Chamarande qui fait son festival Essone en scène avec les Francofolies. Vous arriverez pile à l’heure pour voir Thérapie Taxi monter sur scène à 20H30. Et vous resterez surement pour Roméo Elvis à 22H30.

Et oui, il est possible de dîner sur place !

Visuel : Les traversées du Marais