L’agenda du week-end du 28 février 2020

Si les Romains réclamaient du « Du pain et des jeux », ce samanche, il s’agit plutôt de livres et de fêtes !

Des livres et des bandes dessinées

Des BD

17e Festival de la BD de Colmar du 29 février et 1er mars 2020, salle des Catherinettes rue Kléber. Au programme : des rencontres, des dédicaces, un concours de dessin et même un concert gratuit.

Plus d’informations ici.

Sixième édition du Lugdunum BD Festival au Musée et théâtres romains à Lyon le dimanche 1er mars, de 10 h à 17 h 30. Au programme de cette journée consacrée au neuvième art : des rencontres, des dédicaces, des ateliers et même des battles d’improvisation.

Plus d’informations ici.

Des livres

Première édition du Festival Effractions du 27 février au 1er mars 2020 à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou. Au programme de cet évènement intitulé « quand la littérature fait effraction dans le réel » : rencontres, ateliers, tables rondes, lectures …

Plus d’informations ici.

18e SELAC (Salon Européen du Livre Ancien de Colmar) du samedi 29 février au dimanche 1er mars 2020 de 10 h à 18 h au Koïfhus de Colmar.

Plus d’informations ici.

4e édition de « Marque ta Page ! », la fête du livre à Auchy-les-Mines (62), le dimanche 1er mars à la Salle des Fêtes, à partir de 10 h.

Plus d’informations ici.

2e Marché aux livres et aux estampes à Roubaix, le dimanche 1er mars à 11 h, à l’ENSAIT. Il y aura des petites maisons d’édition, des bouquinistes et des ventes d’estampes.

Plus d’informations ici.

Faire la fête : entre nouvelles manifestations et traditions

Nouveautés

5e édition du Festival Classico Frenzy à Albi, le 28 février 2020.

Né en 2015 sous l’impulsion de la pianiste Marina Di Giorno, il s’agit d’un évènement unique et original. Au programme, entre autres Beethoven, César Franck, Astor Piazzolla et Eugène Ysaye.

Plus d’informations ici.

Deuxième édition du weekend de performances Sur les bords au Théâtre de Gennevilliers. Du 28 février au 1er mars 2020, les artistes interrogent la relation entre l’œuvre et le public. La manifestation commence ce vendredi dès 18 h et sera suivie d’une suite en juin prochain.

Le programme complet à retrouver ici.

La St Patrick en avance avec l’Association Molac Festiv’. Une ambiance folklorique, punk et rock vous attend à la salle polyvalente de Molac (56), le 29 février à partir de 21 h. Une buvette est prévue sur place !

Plus d’informations ici.

Traditions

Tradition bourbonnaise : la fête des Brandons. L’évènement organisé par La Chavannée, à Embraud – Château-sur-Allier (03), aura lieu le samedi 29 février 2020, à partir de 18 h 30. Au programme : un bal, un grand feu de joie où l’on brûle Carnaval pour célébrer la fin de l’hiver. Entrée gratuite.

Plus d’informations ici.

100 ans de la Manade et 31e Hommage à Fanfonne Guillierme le dimanche 1er mars à Aimargues (30), à partir de 8 h 45.

Plus d’informations ici.



Et bien sûr comme tous les premiers dimanches du mois, de nombreux musées sont gratuits, un peu partout en France !

Visuel : © Affiche officielle du SELAC 2020