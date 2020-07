L’agenda culture du week-end du 18 juillet

Ce week-end, à Paris, faites le plein d’activités culturelles en plein air ! Voici la sélection de la rédaction.

Louis de Funès à La Cinémathèque

La Cinémathèque rouvre ses portes cette semaine avec cette exposition très attendue sur Louis de Funès, qui expose plus de 300 pièces autour de son métier d’acteur. Archives inédites et décors de ses films cultes, le parcours retrace sa carrière et expose son succès tardif et son intemporalité qui lui vaut d’être, toujours aujourd’hui, un acteur mythique. Ses films sont aussi à découvrir sur grand écran tout l’été grâce à la rétrospective. Ce week-end, vous pourrez voir La Traversée de Paris (1956), Les Veinards : le gros lot (1962), ou encore L’Avare (1979), sa seule réalisation. Retrouvez toutes les informations sur le site.

Lisez ce qu’a pensé Toute La Culture de l’exposition Louis de Funès à La Cinémathèque.

L’Orchestre de Chambre de Paris à l’ouverture de Paris Plages 2020

À l’occasion de l’ouverture de Paris Plages 2020, les cuivres de l’Orchestre de chambre de Paris viennent enchanter le bassin de la Villette et les rives de Seine ce samedi. Cors, trompettes et trombones entonneront un florilège de chansons sur Paris pour un concert de 45 minutes, gratuit !

Samedi 18 juillet à 11h30 au bassin de la Villette, 48 quai de la Loire (près du restaurant la Criée) ou à 16h30, Rive de Seine, Voie George Pompidou (proche péniche Marcounet). Toutes les informations ici.

La Nuit aux Invalides 2020

Rendez-vous incontournable de l’été à Paris, l’édition 2020 de La Nuit aux Invalides n’était pas certaine d’être maintenue. Mais c’est avec joie que nous pourrons retrouver, dès ce samedi 18 juillet jusqu’au 29 aout, l’histoire de Paris en son et lumière sur la façade des Invalides. Cette année, traversez 3000 ans d’histoire qui ont façonné le Lutèce d’hier et le Paris d’aujourd’hui. pour un spectacle de 50 minutes en immersion à 360°.

Vous pourrez également vous offrir une balade nocturne dans l’église du Dôme, éclairée par mille chandelles. L’occasion de découvrir cet endroit empreint d’histoire, comme vous ne l’avez jamais vu.

L’été du Canal 2020 au canal de l’Ourq

Pour la 13e année consécutive, venez passez un moment au soleil au bord du canal de l’Ourcq du 18 juillet au 20 septembre. Au programme tous les weekends, des animations gratuites ou à prix réduits : croisières, concerts, ateliers ludiques et culturels, activités sportives… De quoi ravir toute la famille ! Retrouvez toutes les informations pratiques et le programme ici.

Bibliothèques Hors Les Murs

Tout l’été, les bibliothèques de la Ville de Paris sortent dans les squares, jardins publics et sur Paris Plages. Les bibliothécaires mettent à la disposition des lecteurs et des lectrices, confortablement installés, des ouvrages à lire, à feuilleter ou à écouter. Ce sera ce samedi sur les bords du bassin de la Villette à l’occasion de la clôture de la fête du livre jeunesse « Partir en Livre » et l’ouverture de Paris Plages avec au programme un ensemble de manifestations ludiques et festives pour les familles entre 10h30 et 17h. Toute le programme est ici.

Border City aux Docks de Paris

Tous les jeudis, vendredis et samedis de l’été, à compter du 11 juillet 2020 à 16h. Rendez-vous au Chateauform’ Les Docks de Paris pour faire le plein de musique dans un immense terrain de jeux de 5000 m². Au programme, 14 de musique non stop, mais aussi des food trucks pour se régaler, un stand de karaoke, des jeux et même une piscine pour se rafraichir ! Vendredi soir, le Border City accueillera Bambounou, Morgi ou encore Töm. Vous pourrez écouter Ellen Allien, Thomas Delecroix et Dersee le samedi soir. Rendez-vous aux Dock de Paris, 87 avenue des Magasins généraux à Aubervilliers.

Visuel : © Luc Arden Service presse de la Nuit aux Invalides