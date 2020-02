Gagnez 5 X 2 places pour ‘Penthésilée’ au Théâtre de Sartrouville

Du 4 mars au 27 mars, Penthésilée se tiendra au Théâtre de Sartrouville. Toute La Culture vous fait gagner 5 X 2 places pour assister à la représentation de votre choix.

Entre slam, beat box et soul music, Sylvain Maurice façonne une version modernisée du chef d’œuvre du dramaturge allemand Heinrich von Kleist. Entourée de deux musiciens et quatre chanteuses, la comédienne Agnès Sourdillon incarne Penthésilée, reine des Amazones écartelée entre sa passion pour le héros grec Achille et la fidélité aux lois de son peuple. Avec autant de douceur que de démesure, elle s’empare d’un personnage grandiose et d’une histoire d’amour qui rivalise avec nos plus grands classiques.

Texte HEINRICH VON KLEIST

Version scénique et mise en scène SYLVAIN MAURICE

Composition et direction musicale DAYAN KOROLIC

Tirage au sort le 3 mars. Bonne chance !