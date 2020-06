L’agenda du week-end des 27 et 28 juin

L’été est là, il fait chaud, la vie reprend, alors que faire ce weekend ? Boire un verre ? sortir au cinéma ? Une expo ? Voici les bons plans du weekend !

Cinéma

Cette semaine les cinémas ont rouvert … alors si c’est pas déjà fait on fonce voir L’ombre de Staline, Filles de joie, Radioactive ou Woman. Les sortie de la semaine ici.

Camus avec nous! – France Culture et le Théâtre de la Ville

A l’occasion des 60 ans de la mort d’Albert Camus, France culture lui rend hommage en consacrant un weekend spécial à la vie et l’œuvre de l’artiste. Le festival Camus avec nous! ayant été contraint de réinventer sa première édition au vu des circonstances actuelles, il se décline désormais sur les ondes de France Culture, en partenariat avec le Théâtre de la Ville. Le Prix Nobel 1957 de Littérature sera donc à l’honneur tout ce weekend avec de nombreuses lectures (enregistrée au Théâtre de la Ville). Retrouvez le programme complet sur leur site internet.

Paris Jazz Festival

Le Paris Jazz Festival est l’un des rares festivals maintenus et c’est ce weekend au parc de Vincennes. Le festival est gratuit, seule l’entrée au parc est payante. Deux groupes de jazz jouent samedi et dimanche dans la grande salle ouverte du Parc Floral. C’est le rendez-vous pour profitez du soleil au milieu de fleurs colorées, de bois et de lacs, tout en écoutant du jazz.

PINK BY QUAND LES FLEURS NOUS SAUVENT

Des fleurs sous tous leurs angles, sous tous leurs aspects… A défaut des les avoirs beaucoup vue au printemps rendez-vous à la galerie Joseph – Charlot dans le IIIe arrondissements pour admirer les fleurs. L’exposition Quand les fleurs nous sauvent regroupe une vingtaine d’artiste contemporains, connus ou émergents, investisse la galerie parisienne et la transforme alors en serre artistique intense et vibrante.

visuel: © Isabelle Chapuis (photographe), Duayanh Nhan Duc (plasticien végétal), Le Baiser floral, 2013-2014, tirage sur paier mat, 120 x 96 com, Edition de 10