L’agenda du week-end des 19 et 20 septembre : Speciale JEP

A l’occasion de l’édition 2020 des Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront ce week-end, de nombreux lieux historiques ont fait tomber le rideau et s’ouvrent au public pour la première fois.

Lectures de Paul B. Preciado

A la Maison de la Poésie, le philosophe et écrivain Paul B. Préciado lira ce samedi 19 septembre des extraits de son ouvrage « Je suis un monstre qui vous parle ».

Hymnes à la Pop !

Cinq hymnes, choisis pour leur puissance fédératrice, seront interprétés successivement par des comédiens, musiciens, chorégraphes, metteurs en scène…Ce samedi à 17H, le chorégraphe Kaori Ito et le musicien Gérald Kurdian livreront leur interprétation du célèbre Imagine de John Lennon et Yoko Ono.

Visite guidée du Palais Royal

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le Palais-Royal ouvre ses portes de 9h à 17h30. Pour la première fois, un circuit entièrement guidé traversera le ministère de la Culture, le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel. Un parcours gratuit d’environ 2H30, sur inscription seulement.

Se piquer des artistes de la Ruche !

Construite au début du XXe siècle par le sculpteur Alfred Boucher à partir de matériaux de l’Exposition universelle de 1900, la Ruche est une cité d’artistes venus du monde entier et de tous horizons, située à Montparnasse. Menacée de destruction au moment de la crise pétrolière, l’esprit et le projet de la Ruche ont été pérennisés par l’intermédiaire de la Fondation La Ruche-Seydoux. La Fondation ouvrira ses portes pour la première fois au public en proposant des visites d’ateliers d’artistes.

Le château fort de Dourdan

Dourdan est l’une des rares forteresses du 13e siècle d’île de France à avoir conservé l’essentiel de ses structures, exemple d’architecture militaire. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Donjon propose une immersion au cœur des activités de l’époque : ateliers de cuir, archerie, armurerie, et une initiation aux techniques de combat dans un campement reconstitué.

Le Musée d’Ennery

Conçu pour abriter les œuvres extrême-orientales collectionnées par Clémence d’Ennery de 1859 à sa mort, en 1898, l’hôtel particulier situé avenue Foch ouvre ses portes pour la toute première fois. La collection se compose essentiellement de pièces chinoises et japonaises (masques, porcelaines, figurines…), faisant du musée d’Ennery le témoignage du goût pour l’Extrême-Orient, tel qu’il se manifestait en Europe à la fin du 19e siècle.

Chaillot ouvre la danse !

Du 19 au 20 septembre, le théâtre national de Chaillot (1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris) rouvre ses portes en invitant une cinquantaine d’artistes à investir les lieux. Battle de danse conçue par Ousmane Sy, performances en tout genre, parades, répétitions ouvertes et visites du théâtre seront au programme de ce week-end rythmé! Accès gratuit et sans réservation.

