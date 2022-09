La BNF | Richelieu rouvre enfin ses portes pour le bonheur de tout le monde !

Après 12 ans de travaux, la BNF rouvre enfin ses portes au grand public. En plein coeur de Paris, venez découvrir cette belle bibliothèque, le nouveau musée et le jardin.

Il y a trois cents ans, en 1722, le palais Mazarin ouvrait ses portes. Aujourd’hui devenu la Bibliothèque Nationale de France | Richelieu rouvre au public après plus de dix années de travaux. Le but ? Faire de la place. Les fonds ne cessent d’augmenter alors il faut les ranger, mais où ? Voilà à quoi devait servir les travaux. Evidement dans un tel lieu on ne peut pas tout raser pour tout reconstruire. Les architectes, Bruno Gaudin et Virginie Brégal, ont du rénover tout en valorisant « les strates historiques de l’édifice […], en garantissant une cohérence d’ensemble et en insufflant modernité et ouverture à un site qui s’est construit au fil des siècles. ».

Une bibliothèque ouverte pour tous

Pour cette réouverture, Richelieu accueille tout le monde. En effet, pas besoin d’être un chercheur pour accéder à ce bâtiment historique. Tous les publics sont les bienvenus dans la salle Ovale. Cette pièce majestueuse devient une salle de lecture, un lieu de visite et de médiation. Elle est désormais en accès libre et gratuit. Tout un chacun peut venir, s’installer pour lire un des 20 000 ouvrages à sa disposition. Et non il n’y a pas uniquement des manuscrits anciens et des textes illisibles de l’époque moyenâgeuse. La BNF | Richelieu dispose de la plus grande collection de BD en accès libre en France. Pour ouvrir encore plus ce lieu, 29 bornes de médiation numérique seront installées dans la Salle Ovale dans le but de faire découvrir au public l’histoire et l’architecture du lieu.

Un musée et un jardin

Il y a également un musée qui ouvre au sein de l’édifice pour mettre en lumière une partie des 11 millions de documents conservés dans le bâtiment. Spécialisé dans les manuscrits, les dessins, les gravures, les photographies, les cartes et plans, les monnaies et les médailles, les antiques et les bijoux, le spectateur pourra admirer 900 oeuvres emblématiques de cette collection.

Après avoir admiré ses pièces rares, le public pourra se détendre dans le jardin nouvellement aménagé. Il pourra aussi aller au café ou à la librairie.

L’ouverture se fait ce samedi 17 septembre pour les journées européennes du patrimoine avec de nombreux événements.

Visuels :

@Poulpy – Creatives Commons

@Chabe01 – Creatives Commons