L’agenda culturel de la semaine du 20 juillet

Au programme de cette semaine, du cinéma, du théâtre et des expos inédites en plein-air et en intérieur, pour notre plus grand des bonheur estival et déconfiné !

Une exposition gratuite à la Cohle Gallery : REMOVING MY SUMMER TAGS, du 22 juillet au 8 août.

La Cohle Gallery (ancienne Happy Gallery) invite le public à un voyage estival en compagnie de l’artiste Fenx. Ce dernier est fier de nous présenter sa nouvelle exposition : Removing my summer tags, à découvrir gratuitement du 22 juillet au 8 août 2020.La désormais Cohle Gallery nous partage le meilleur de l’art urbain et contemporain. Avec Removing my summer tags, l’idée est de nous révéler un nouvel aspect totalement inattendu – mais réjouissant – de l’oeuvre de l’artiste français. Inscrit dans le mouvement de la contre-culture, la femme et le corps féminin restent toujours au cœur de ses œuvres. Mais Fenx a franchi une nouvelle étape dans la manière de les représenter, et c’est ce changement des représentations dont il sera question dans l’exposition. Courrez-y ! L’expo ne reste en place que deux semaines.

À la Seine Musicale, le CINÉCLUB PARADISO en plein-air.

Si la Seine Musicale n’a pas encore rouverte ses portes pour les spectacles, l’établissement culturel de Boulogne vous propose cependant des événements culturels réjouissants pour cet été 2020. La Seine Musicale de Boulogne vous donne rendez-vous sur son parvis les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020 à 20h00. En partenariat avec MK2, Le Département des Hauts-de-Seine (92) présente à la Seine Musicale le festival en plein-air le « Cinéclub Paradiso La Seine Musicale ». Tous les soirs, vous pourrez assister à la retransmission d’un film sur le grand écran de La Seine Musicale, qui sera installé sur le parvis. Avant chaque projection, un concert reprenant l’univers musical du film aura lieu.

» Les Extatiques » : une exposition en plein-air dans le quartier de la Défense.

C’est une exposition monumentale, en plein-air, dans le quartier de la Défense. Pour son retour, elle est à découvrir du 26 juin au 4 octobre 2020. Cette année, pour sa 3e édition, vous pourrez retrouver des oeuvres de Fabrice Hyber, Elsa Sahal, Matteo Nasini et Carlos Cruz-Diez qui envahiront l’espace public, entre La Défense et les jardins de la Seine Musicale.

C-O-N-T-A-C-T , la première expérience théâtrale distanciée, en extérieur, à Paris.

« C-O-N-T-A-C-T », c’est le nom de la toute première expérience théâtrale distanciée. Une chose inédite créée en France. Au programme, une pièce de théâtre, à même l’espace public, jouée par deux comédiens face à un petit nombre de spectateurs munis de casques audio, et tous à bonne distance les uns des autres ! Une expérience inédite qui dure tout l’été 2020 à Paris et qu’on vous recommande très fortement. Laissez-vous séduire par cette nouvelle forme théâtrale où la ville devient scène!

‘Picasso et la bande dessinée’ : une exposition à voir au musée Picasso. Le Musée national Picasso, dans le Marais, joue comme toujours la carte de l’étonnement en proposant au public l’exposition « Picasso et la bande dessinée ». Du 21 juillet au 3 janvier 2021, vous pourrez découvrir la passion du célèbre peintre pour BD ainsi que des extraits de pléthore d’essais qu’il a consacré au neuvième art. Cette exposition inédite veut explorer les liens méconnus entre le peintre et la bande dessinée. Vous pourrez y retrouver de nombreux dessins, des planches de bande-dessinée, des estampes ainsi que d’autres oeuvres qui seront dévoilées du 21 juillet au 3 janvier 2021. Rendez-vous au musée les amis !