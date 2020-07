Depeche Mode Live Spirits : un live vénéneux sous haute tension !

En 2017, Depeche Mode lançait son Global Spirit Tour afin de promouvoir leur 14e album studio, Spirit. Cette tournée qui aura traversé 32 pays sur les deux continents américains et l’Europe, reste à ce jour la plus longue tournée jamais relaissée par le trio, battant ainsi tous les records avec 3 millions de fans sur 115 shows.

Depeche Mode Live Spirits est capté par l’ami et complice du groupe Anton Corbijn les 23 et 25 juillet 2018 au Waldbühne de Berlin. Un beat electro drum’n’bass envahit l’immense arène à ciel ouvert berlinoise. Les musiciens entrent un à un sur le plateau. Tout de noir vêtu les cheveux gominé, Dave Gahan (chant,), Martin Gore (claviers, guitare) et Andy Fletcher font leur entrée. Dès le premier titre, « Going Backwards » issu de leur dernier album « Spirit », le trio est dans son élément : la voix est affûtée, le son puissant. L’allure élégante, le corps souple, Dave Gahan est à l’aise. Tournoiements rapides majestueux sur lui même, pas de danse déhanchés, puissant sex appeal, on sait que l’on a faire à un redoutable showman. On est bluffé de le voir ainsi prendre dans ses filets l’immense foule compactée au coeur de l’arène de verdure avec une telle facilité, une telle une virtuosité. Le chanteur nous envoie ses chansons tantôt comme des brûlots, tantôt comme des caresses. Immédiatement le public suit comme soulevé, porté par une vague d’euphorie collective. Ici il n’y a quasiment aucun temps mort entre les titres. Dans un ronflement de claviers et de guitares Grescth gonflées rock, Martin Gore et Andy Fletcher enchaînent les titres de Spirit (Cover Me, Spirit, Where’s the Revolution) sans oublier les tubes du passé « Walking In My Shoes Songs of Faith and Devotion, Personal Jesus, Just Can’t Get Enough ». Arque bouté derrière son pied de micro, Dave Gahan se tord comme un pantin déglingué. Derrière, le groupe joue de façon sobre et mesurée et donne au set ce côté magique et intemporel. Sur chaque titre, Peter Gordeno (claviers additionnels), fait durer le plaisir, en bidouillant ses effets spéciaux, plongeant les titres dans une transe electro. Si le ton général semble plus apaisé, le groupe explore toujours les méandres du spleen avec pour toile sonore un mélange sonorités trip hop aussi riches que subtiles. Voilà une synth pop rock raffinée ,truffées de mélodies imparables, le tout chanté avec un grand soin pour les harmonies vocales. Les titres du passé « Personal Jesus », « World in My Eyes », « Enjoy the Silence »et » Just Can’t Get Enough » sont de véritables accroche-cœurs, Plus d’une fois, l’écran géant distille images vidéos installées en fond de scène montrant un Dave Gahan se laissant aller à une ivresse hypnotique qui lui fait perdre la tête. Précisons que le light show à dominante noir et rouge est d’un esthétisme rare. On retrouve les titres les plus connus de l’album Violator et ceux préférés des fans de la première heure, les albums « Speak & Spel »l et « Construction Time Again ». On trouve aussi des chansons non jouées en live depuis près de 10 ans « Useless » et « The Things You Said ». A noter aussi, une reprise émouvante du « Heroes » de David Bowi. Dans ce coffret 2 CD 2 DVD, on se délecte surtout du film documentaire d’Anton Corbijn, « Spirits in the Forest » conçu comme plongée dans l’essence même du groupe. Face caméras, six fans de tous les âges à travers le monde, racontent leur histoire particulière avec Depeche Mode, comment leur musique les aide à vivre au quotidien, chaque interview étant entrecoupée de larges extraits du concert.

La beauté vénéneuse et la noirceur musicale qui font la force de Depeche Mode n’a décidément pas fini nous envoûter.

Visuel : Pochette