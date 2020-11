L’agenda culture de la semaine du 23 novembre

Tandis que nous nous enfonçons dans le mois de novembre, toujours autant confinés, quelques îlots de fraîcheur et de couleur subsistent. Au programme de cette semaine du 23 novembre : grande cuisine, théâtre musical, festival de films israéliens et exposition en plein air.



La ligue des chefs extraordinaires

Du 20 novembre au 7 décembre, pour les vingt ans du Grand Fooding S.Pellegrino, 20 chef(fe)s extraordinaires ont carte blanche pour concocter des paniers surprises : un menu spécial pour deux personnes, avec une bouteille de S.Pellegrino, une bouteille de vin sélectionnée et une surprise préparée par le ou la partenaire de chaque chef(fe), livré dans cinq villes de France. Vous retrouverez Iñaki Aizpitarte (Paris), Amélie Darvas (Vailhan), Harry Lester (Clermont-Ferrand), Anthony Orjollet (Bidart), ou encore Adeline Grattard (Paris)… C’est par-ici, bon appétit !

Le 27 novembre à 20h sur le site du théâtre de la ville, Héléna Noguerra joue et chante sur un texte-récital écrit et mis en scène par Pierre Notte. Le spectacle oscille entre théâtre musical et cabaret et met en scène une jeune femme libre qui s’incruste à une soirée qui se révèle être… ses propres funérailles. Héléna Noguerra interprétera ses propres chansons mêlées au texte de Pierre Notte. Une soirée musicale qui s’annonce très colorée. Et c’est juste-ici !

Festival du cinéma israélien

Du 25 au 29 novembre, la 20ème édition du Festival du cinéma israélien de Paris présente pour six euros la séance, six films israéliens à voir en ligne juste-ici. Au programme : Golden Voices de Evgeny Ruman, The Electrifiers de Boaz Armoi, The day after i’m gone de Nimrod Eldar, Dernière séance à Bucarest de Ludi Boeken, Mossad de Alon Gur Arye ainsi que des séries et des courts-métrages.

Le Musée par en live

Ce mercredi 25 novembre, le Musée national de l’histoire de l’immigration propose, avec ses partenaires, un cycle de conférences en ligne sur le sujet « La création en banlieue : un art de combat ? ». Cette rencontre-débat sur l’art fait en banlieue sera animée par Nora Hamadi, journaliste Arte, en partenariat avec le magazine Fumigène. Les intervenants seront réalisateurs, peintres, chorégraphes, producteurs… Un évènement à suivre sur leur site internet.

« Archi-Folies », l’exposition de la Villette

A partir du 25 novembre et ce malgré le confinement, La Villette propose une exposition gratuite en plein air. Elle permettra au public de (re)découvrir les architectures du lieu, qui retracent toute l’histoire de cet espace culturel. Actuellement fermés, les ensembles comme la Philharmonie, la Cité des sciences ou encore l’industrie de la Géode sont revalorisés à travers un parcours d’exposition de photos dans tout le parc. Une belle façon de garder les lieux ouverts au public…

Visuel : ©Archi Folies -La Villette- Service de presse