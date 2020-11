Le palmarès du Festival Format Court 2020

La deuxième édition de Format Court s’est achevée hier, donnant lieu pour la première fois à l’annonce du palmarès. Après 5 jours de compétition où Toute la Culture vous a fait part de ses découvertes et de ses coups de coeur, il est temps de révéler les grands gagnants de cette année.

Après une première édition centrée sur la diffusion des films courts du site Format Court et la mise en valeur de ce cinéma, le festival a cette année lancé un appel à films afin de s’engager dans la compétition. Celle-ci est composée de 25 films retenus pour l’occasion par le comité de sélection. Fictions, animations, films expérimentaux et documentaires, tous ont été retenus pour leur exigence, leur audace et leur liberté. 8 prix ont été remis au total accordés par un jury de professionnels du cinéma, un jury presse et le public qui avait pu voter sur le site.

Pour le première jury, le Grand Prix revient à Genius Loci de Adrien Merigeau (Évoqué dans nos coups de coeur du Jour 2) tandis que le Prix de l’image revient à Philippe Ulysse pour En faire le tour. Le Prix du scénario a été remis à Loïc Barché et Marie Monge pour L’aventure atomique. Celui de la meilleure création sonore pour Machini de Frank Mukunday et Tétshim. Le prix d’interprétation revient à Jackie Ewing dans Sole Mio de Maxime Roy et Nadia Moussa dans Genius Loci de Adrien Merigeau. Enfin des mentions spéciales ont été accordées pour Notre territoire de Mathieu Volpe et Désirée de Eloïse Guimard.

Pour le prix de la presse, Notre territoire de Mathieu Volpe a été retenu. Avec une mention spéciale pour Machini de Frank Mukunday et Tétshim.

Le Vote du public a récompensé Sole Mio de Maxime Roy (Présent dans nos coups de coeur du premier jour)

Visuels : ©Format Court