Le chef étoilé Alain Ducasse arrive sur Ubereats

Pour égayer un peu cette période morose, rien de tel qu’un petit plat de chef étoilé. Au déjeuner ou au dîner, où que vous soyez dans Paris, vous pouvez maintenant commander les plats du chef Alain Ducasse chez vous. Des spaghettis cacio e pepe à 12€ à l’Osso-buco à 28€, il y en a pour tous les goûts.

Né dans une ferme dans les Landes, Alain Ducasse s’acclimate très vite aux bons produits. Il se forge le palais aux bons légumes et bons poissons péchés le matin-même. Puis, il est formé par de grands cuisiniers comme par exemple le célèbre pâtissier Gaston Lenôtre. De cuisines en cuisines, il commence à se faire un nom, jusqu’à devenir en 1998, le seul cuisinier au monde à cumuler six étoiles au Guide Michelin. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur par Jacques Chirac et finit même par ouvrir une école de cuisine en 2009.

Amoureux de la cuisine provençale et italienne, son panel de plats est aussi varié qu’original. Il propose même à la livraison du chocolat, qu’il prépare avec Cédric Grolet, qui reçoit en 2018 la distinction de meilleur chef pâtissier du monde.

De quoi se régaler sans bouger de chez soi ! Pour commander, c’est ici. Bon appétit !

Visuel : © Creative commons