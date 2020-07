L’agenda culture de la semaine du 13 juillet

Petite sélection pour la semaine du 13 juillet comportant de la musique, du cinéma (sur pelouse et sur bateau) et de la bicyclette !

Pour un 14 juillet en musique, l’Eglise de la Madeleine vous ouvre ses portes

A ceux qui préfèrent les violons aux feux d’artifices, l’Eglise de la Madeleine vous joue pour le 14 juillet Les Quatre saisons de Vivaldi (version intégrale), Le canon de Pachelbel, et l’ Ave Maria de Gounod. L’occasion de profiter de l’acoustique exceptionnelle de cet édifice du début du 19e siècle. Les réservations se font sur le site de la Fnac, de Billetreduc-Ticketnet ou bien à l’église le jour du concert à partir de 15h. Et pour ceux qui aiment la musique ET les feux d’artifices, une session de rattrapage est prévue le samedi 20 juillet.

Date: 14 juillet, 20:30 et samedi 20 juillet, 20:00

Lieu: Eglise de la Madeleine, Place de la Madeleine – 75008 Paris

La Cinémathèque rend hommage au grand Louis de Funès du 15 juillet au 30 août

Petit en taille, mais grand en talent, Louis de Funès est célébré à la Cinémathèque à partir du 15 Juillet. Redécouvrez ses films, et découvrez ses sources d’inspiration chez les burlesques américains, en passant par révélation de ses méthodes de travail et l’exploration des composantes de son jeu. Une exposition qui se prolonge à la rentrée avec la célébration de la collaboration entre Louis de Funès et Gérard Oury à partir du mois de septembre.

Date: du 15 juillet au 30 août

Lieu: La cinémathèque, 51 Rue de Bercy, 75012 Paris

Enfourchez votre vélos et découvrez A Bicyclette , une expositions gratuite qui ravie autant les cyclistes que les amateurs de bande dessinée

Cette petite exposition collective d’artistes émergents à la galerie Glenat à Paris met en valeur de nombreux dessins et tableaux, mais aussi des photos, maillots et objets de collection, et tout ça autour du vélo ! Cette exposition renoue également avec l’année de la BD qui a souffert du contexte sanitaire et offre la possibilité de faire le plein d’album dans cette galerie qui célèbre l’art de la bande dessinée.

Date: du 23 juin au 1er Août

Lieu: Galerie Glenat, 22 Rue de Picardie, 75003 Paris

Le Festival des Suds d’Arles a bien lieu : Birds on a Wire jeudi 16 juillet

Le festival de musique du monde qui enchante Arles tous les étés depuis 20 ans aura finalement bien lieu ! Repensé à cause de la crise, Les Moments Précieux investissent toutefois la magnifique Allée des Alyscamps qui offre un écrin idéal pour les musiques intimistes, parfait pour écouter des artistes rares ou en formation inédite. Du 16 au 18 juillet, c’est l’occasion de venir les écouter avec notamment Birds on a Wire ce jeudi ou Ballaké Sissoko & Vincent Segal ce samedi à 19h30.

Date: du 16 au 18 juillet

Lieu: Centre ville de Arles et avenue des Alyscamps, 13200 Arles

Week-end: Cinéma en Plein Air sur la pelouse de la Villette vendredi 17 juillet

Les pelouses du parc de la Villette vous accueillent ce vendredi soir pour une séance de cinéma en plein air. Au frais et dans le respect des règles sanitaires, retrouvez-vous pour la 30e édition du Cinéma en Plein Air autour du thème « Demain ». Un rendez-vous qui a lieu tous les vendredis. La programmation est dévoilée petit à petit ici, mais au total, c’est plus de 25 projections gratuites sur l’été !

Date: du 17 juillet au 18 aout, tous les vendredi

Lieu: La grande pelouse de La Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Le grand bain pour Paris Plage qui s’ouvre avec une projection sur l’eau depuis un bateau sur le bassin de la Villette

Le cinéma n’est pas seulement sur pelouse, il est aussi sur l’eau ! L’ouverture de la saison estivale et de Paris Plage se fait cette année avec une projection inédite sur le bassin de la Villette. Et celle-ci est à propos: le grand bain ! En espérant toutefois qu’on reste au sec… 38 bateaux électriques sont mis à disposition, et pour ceux qui n’ont pas le pied marin, plus de 150 transats sont disposés sur les quais dédié à Paris Plage.

Date: 18 juillet à 19:30

Lieux: Bassin de la Villette, entre les quais de Seine et de Loire, Paris

Le Lollapalooza dans votre salon : le festival en live streaming pour cette édition 2020

Malgré l’annonce de la suppression du célèbre festival américain initialement prévu les 18 et 19 juillet 2020 à l’Hippodrome de Paris Longchamp pour des raisons sanitaires, Lollapalooza vous prépare toutefois un week-end spécial. La programmation en ligne sera dévoilée prochainement ici et il suffira de vous inscrire pour profiter du festival à la maison… de quoi patienter pour l’année prochaine !

Date: samedi 18 juillet, de 12:00 à 21:00

Lieu: en Streaming

Visuel : Exposition Luis de Funès