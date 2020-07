L’agenda culturel du Week-end du 10 juillet

À la veille du 14 juillet, voici nos idées de sorties et d’évènements culturels à Paris pour ce weekend du 10 juillet !

Le Forum des images rouvre ses portes

Le QG de la cinéphilie des Halles a rouvert ses portes cette semaine avec une proposition de programmation alléchante pour le mois de juillet : tout en 35 mm. Les projections commencent ce week-end avec De battre mon coeur s’est arrêté, Assassins, Fric-Frac et Buffet froid…

La Station Gare des Mines ouvre ses portes les 10 et 11 juillet

Un événement convivial avec dj set, bar, resto et terrasse pour flâner entre amis ou en famille. L’entrée est gratuite, avec donation libre à l’entrée. Plus d’infos ici, sur la page fb de l’événement.

Le 13 juillet : place au Bal des migrants #4

Le 13 juillet, à 18h, place de la bataille de Stalingrad, aura lieu la 4ème édition du bal des migrants. C’est un bal convivial placé sous le signe de la solidarité, de l’amour et de la musique avec, en prime, un buffet solidaire pour favoriser les rencontres entre parisiens, franciliens et migrants. Infos ici.

Et retrouvez tout le week-end…

Plaine d’Artistes, du 2 juillet au 2 août, au parc de la Villette

Un festival pluridisciplinaire où se produiront à La Villette, pendant tout l’été, sur des scènes ouvertes au public, plus de 250 artistes. Plaine d’Artistes se veut être en collaboration étroite avec de grandes institutions culturelles parisiennes (Centre Pompidou, CND, IRCAM … ). Tous les espaces de la Villette seront sympathiquement mis à disposition afin d’ inviter le public à découvrir l’art qui se fait, et se réinvente dans les coulisse de la création. Danse, théâtre, cirque, arts plastiques, musique, performances seront au rendez-vous ! Plus d’infos ici.

Une exposition sur le Harper’s Bazaar aux Arts-décos, du 24 juin au 4 janvier 2021

À l’occasion de la réouverture des galeries de la mode, le Musée des Arts Décoratifs invite le public explorer l’histoire du prestigieux magazine de mode américain. Seront exposées soixante créations de couture et de prêt-à-porté qui sont essentiellement issues des fonds du musée. Le tout est ponctué de prêts de pièces iconiques et prestigieuses qui sont présentées en correspondance avec leur date de parution dans le magazine. Mais cette exposition nous fait également découvrir le regard des tous les grands photographes et illustrateurs qui ont fait la renommée du Bazaar et qui ont participé résumer, grâce à leur flash, un siècle et demi de l’histoire de la mode.

Grande exposition consacrée au célèbre magazine de mode américain Harper’s Bazaar, fondé en 1867, au @madparisfr /

Dès demain et jusqu’au 14 Juillet pic.twitter.com/f18ZOFvCdi — Nicolas Bousser (@NicolasBousser) February 27, 2020

© Visuel : affiche du MAD